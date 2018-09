Series viejas de TV aún dejan millonarias ganancias

REDACCIÓN 20/09/2018 06:09 p.m.

Una de las series de comedia de la televisión más vistas en la televisión de Estados Unidos, The Big Bang Theory, llegará a su fin el próximo mayo.

Luego de 12 exitosas temporadas, Warner Bros dejará de producir nuevos episodios, pero eso no significa que vaya a desaparecer de la pequeña pantalla.

Desde su estreno en 2007, el programa ha generado ganancias cercanas a los US$1,500 millones, únicamente por sus repeticiones en el mercado local.

Y sus protagonistas, de acuerdo con información de Forbes, ganan US$1 millón por cada episodio, más un porcentaje de las ganancias del show.

Una historia similar fue la que vivieron los actores de Friends (1994-2004), que también ganaban US$1 millón por episodio en las temporadas finales de la serie.

Estos exorbitantes salarios se explican por el éxito de los programas que protagonizan, pero también por las millonarias ganancias que estos siguen generando después de llegar a su fin gracias a las reposiciones (reruns, en inglés).

Series que acabaron hace décadas siguen trasmitiéndose por televisión o en plataformas de contenidos online en todo el mundo.

Es la vida después de la muerte que ha marcado el destino de conocidas series como Seinfeld, "La Ley y el Orden", "Los Simpsons", CSI, Sex and the City, NCIS, Two and a Half Men, Friends y muchas otras.

Usa 'bots' para ahorrar y ganar dinero

Por ejemplo, en el caso de Seinfeld, según la prensa estadounidense, en 2013 había generado más de US$3,000 millones para NBC solo en concepto de reposiciones.

Pero, ¿cuál fue la fórmula para lograr esos sueldos tan elevados? Negociación colectiva. O les pagaban lo mismo a todos o dejaban de hacer la serie.

Este tipo de negociación, usada por los actores de Friends, años después fue utilizada por los actores de The Big Bang Theory o Modern Family.

A pesar de que no hay nuevos episodios de Friends desde hace 14 años, la serie sigue generando enormes ganancias por las reposiciones, tanto para Warner Bros como para el elenco protagonista.

Según informaba el diario USA Today en 2015, Warner Bros ingresa US$1,000 millones al año gracias a esta serie, de los que 20 millones son para los actores.}

MENOS LUCRATIVO QUE ANTES

Aunque las reposiciones siguen generando ingresos, se han vuelto menos rentables de lo que fueron en el pasado, por la fuerte competencia de plataformas como Netflix, Amazon Prime o Hulu.

En contra de muchas predicciones, la distribución a través de banda ancha no llegó a matar a la televisión, pero sí revolucionó cómo se llega a la audiencia", escribió en un análisis Amanda D. Lotz, profesora de la Universidad de Michigan.

La gente ya no sigue las repeticiones de la misma manera en que lo hacía antes".

Lo mismo opinan otros analistas que han visto cómo se desborda la oferta de programas.

