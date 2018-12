Estas son las mejores 10 series de 2018, según "The New York Times"

REDACCIÓN 10/12/2018 05:56 p.m.

A unos días de que termine el 2018 el diario "The New York Times" publicó su lista de las mejores series del año, de acuerdo a sus especialistas James Poniewozik, Margaret Lyons y Mike Hale.

De acuerdo a UnoCero, el listado que realizó "The New York Times" es sumamente importante, porque se dio a la ardua tarea de recolectar las mejores series que hubo en este año, tanto las de streaming como las de los canales de televisión.

Esto es algo trascendental porque el mundo de las series es sumamente extenso, así que se agradece que se haya hecho esto, porque no todos pueden reunir y clasificar la variedad de tramas.

Cabe señalar que en esta ocasión no se tienen títulos populares como "Game of Thrones" o "House of Cards", a continuación te enlistamos las 10 mejores series de 2018.

via GIPHY

1.- "Homecoming" de Amazon

Quienes se resistan a la idea de contratar Amazon Prime, no saben lo que se pierden. Desde 2017, que el servicio de televisión por internet llegó a nuestro país, la compañía ha sorprendido con excelentes producciones televisivas. Como ´Homecoming´, donde el sólo hecho de ver a Julia Roberts en su primer protagónico para televisión, ya es garantía de diversión, pero además, lo hace en un papel totalmente diferente al que estamos acostumbrados a verla.

Una militar que se ve atrapada en una conspiración del departamento de defensa de Estados Unidos. La adaptación del podcast que lleva el mismo nombre, apenas se estrenó el pasado 2 de noviembre de 2018, pero se ha convertido en lo más popular de la televisión.

2.- "The End of the F***ing World" de Netflix

Un psicópata que busca a su primer víctima mortal y una rebelde hambrienta de aventuras comparten un viaje fatídico en el que no se sabe quién está más loco. La televisora británica Channel 4, se aventura en una comedia dramática con la que te seguramente te divertirás si gozas de la sátira y el humor negro. Aunque eso sí, prepárate para ver sangre, mucha sangre. Basada en la galardonada novela gráfica homónima realizada por Charles Forsman, la serie estrenará su segunda temporada en 2019.

3.- "America To Me" de Starz

Esta serie, popular entre los adolescentes que se sienten identificados por los matices raciales que se viven en una secundaria de Chicago, Illinois, es totalmente diferente a lo que hemos visto, por el simple hecho de que aborda temáticas actuales como la sobreexposición al celular, el bullying y la importancia de encajar y pertenecer a una comunidad cuando se tiene 17 años. Presentado como un documental de 10 episodios, es prometedor.

4.-"Killing Eve" de BBC America

Una de las mejores series del año, lleva cuatro premios, dos nominaciones a los Golden Globes, a la mejor serie y a la mejor actriz de reparto. Sara oh, dejó las batas y el bisturí para convertirse en una espía, cuyos instintos y resolución se compensan ante su inexperiencia y su tendencia a gritar como una niña aterrorizada ante el peligro. Creado por Phoebe Waller-Bridge es una de las comedias más brillantes de los últimos años

5.- "Sorry for your loss" de Facebook Watch

La plataforma de Mark Zuckerberg, le entra a la competencia de oferta televisiva por Internet y no lo pudo hacer mejor que con el desgarrador drama protagonizado por Elizabeth Olsen de "Avengers" en su primer papel para la televisión. Creada por Jit Steinkellner y escrita por Lizzy Weiss, la misma de "Cambiadas al nacer", muestra el caos, el drama y el dolor de una viuda veinteañera que cambia su vida radicalmente y del efecto mariposa que causa la muerte de Matt, el esposo.

ASÍ RECORDARON A JENNI RIVERA, SEIS AÑOS DESPUÉS DE SU MUERTE

6.- "Pose" disponible en FX

El productor Ryan Murphy, logra traer los ochentas de regreso en un musical donde la comedia y el drama te llevarán del cielo al infierno en un mismo episodio que refleja la discriminación que sufre desde entonces la comunidad LGBTIQ. Pero siempre hay personas que como Blanca, dan asilo en su casa a las personas más vulnerables, llegando a brillar en el mundo de la moda.

7.- "Queer Eye" de Netflix

Los talk shows, llegaron para quedarse. Los hemos visto desfilar a lo largo de los años, mientras deslizamos el control remoto. Cinco nuevos expertos en estilo ayudan a hombres y mujeres en el área de Atlanta que necesitan ayuda para mejorar su estilo y con ello elevar su autoestima. Un spin off del exitosísimo show Bravo Queer Eye, que el Times, lo califica entre las mejores series del año.

8.- "A Very English Scandal" de Amazon

Hugh Grant toma el encanto modesto que le ha servido tan bien en la comedia romántica y lo convierte en un histórico drama escrito por Russell T. Davies y dirigido por Stephen Frears.Estrenada en el verano del 2018, se ha convertido en un mega hit televisivo. Cuenta la historia basada en el político británico Jeremy Thorpe, quien aspiraba a convertirse en Primer Ministro, pero el escándalo tras intentar matar a su amante quien lo chantajeaba con su homosexualidad, a finales de la década de los 70´s, acabaron con su carrera.

9.- "Sharp Objects" de HBO

La adaptación de la obra homónima de Gillian Flyn, acaba de ser multi-nominada a los premios Globos de Oro por mejor mini serie, mejor actriz protagónica y mejor actriz de reparto. La periodista Camille Parker regresa a su pueblo natal para investigar el asesinato de dos chicas jóvenes. A medida que avanza en sus pesquisas, Camille se introduce en una trama en la que su pasado se funde con lo que está ocurriendo.

10.- "The Americans" de FX

Una de las mejores series del año, que llega a su final en 2019 tras tan solo seis temporadas. Fue inevitable enamorarnos de este matrimonio de espías rusos de las KGB que se hacen pasar por americanos que llevan una vida normal en Washington, D.C. en plena guerra fría.

auc

LEA TAMBIEN ¡Como nunca antes!, Noelia presume su tatuaje más íntimo La cantante sorprendió a sus seguidores de redes sociales con esta atrevida foto

LEA TAMBIEN Miguel Ángel Silvestre le roba beso a Vanessa Claudio en pleno programa El actor español Miguel Ángel Silvestre sorprendió a la actriz con un intrépido beso durante el programa en vivo