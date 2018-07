"Luis Miguel La Serie"

Sergio Mayer habla del apasionado romance que tuvo su esposa con Luis Miguel

El capítulo pasado de "Luis Miguel La Serie", mostró lo pasional que fue el romance entre Luis Miguel e Issabela Camil y así reaccionó Mayer

REDACCIÓN 10/07/2018 08:50 p.m.

Sergio Mayer dio su punto de vista respecto a la decisión de Luis Miguel de "Romance" a uno de sus álbumes en honor a la relación que tuvo con Issabela Camil (FOTO TOMADA DE WEB)

Sergio Mayer rompió el silencio luego de que este fin de semana se dieran a conocer más detalles de la relación que mantuvieron Luis Miguel e Issabela Camil, hace casi 30 años, dentro de la serie biográfica del cantante, y que incluso se mostraran algunas escenas candentes entre los actores que protagonizan el proyecto de Netflix.

De acuerdo con E-Consulta, ante los mensajes y memes que recibió en redes sociales, Mayer explicó su postura durante una entrevista que brindó al programa "De Primera Mano". "Todos tenemos historia y todos vivimos algo, lo que sí es evidente que seguimos viviendo en una sociedad machista, discriminatoria, y que los hombres lo ven como de una manera como a la defensiva, como que es el miedo que tiene cualquier hombre de ver a su pareja o de saber el pasado".

Sobre la posibilidad de demandar a los productores de la controversial trama, el también político dijo: "no, no estamos pensando ni nos interesa cómo ponen la imagen o lo que hagan, hay algo que lamentablemente en México no te perdonan que es el éxito, los mexicanos de repente somos así, y hoy en día estamos en una etapa tan hermosa, llevamos 14 años juntos, estamos felices de la vida y eso como que a la gente no le gusta".

Entrando en temas menos polémicos, el ex Garibaldi dio su punto de vista con respecto a que Luis Miguel decidió ponerle a su disco "Romance" aludiendo a la relación que mantenía con Issabela.

Imagínate qué honor que te hagan un disco o que te lo dediquen todo o una canción incluso, qué interesante, a mí me parece que es un honor que te consideren así, concluyó.

nl

LEA TAMBIEN Xuxa pierde juicio contra Google, seguirá apareciendo en búsquedas de pedofilia La búsqueda de Google asocia a Xuxa con las búsquedas de pedofilia por un filme que protagonizó

LEA TAMBIEN Maluma protagoniza los memes de la semana, lo llaman "señora empoderada" El nuevo estilo de Maluma lo pone como blanco de memes entre internautas

LEA TAMBIEN Así recuerda Carmen Salinas el tiempo que pasaba con Luis Miguel y su familia La actriz contó como eran las tardes en casa de la familia de Luis Miguel y como trataba Luisito Rey a "El Sol"

LEA TAMBIEN Confirmado, la "Comic-Con" vendrá a la CDMX en 2019 La primera versión de la Comic-Con en México no tendrá nada que ver con la original de San Diego