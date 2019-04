Conoce al actor de Televisa que sobrevivió a cuatro cirugías por un tumor en la cabeza

REDACCIÓN 16/04/2019 04:59 p.m.

Un famoso actor de Televisa ha vivido una dura pelea contra un tumor en la cabeza que lo ha llevado a someterse a cuatro largas intervenciones.

De acuerdo a Infobae, una de las cirugías se prolongó 20 horas, en otra le injertaron piel de la pierna pero al final no fue compatible con las arterias en su cabeza, llegó de inmediato otra operación de 13 horas.

El actor Sergio Defassio pasó más de 30 horas en el quirófano, como parte de la lucha contra un tumor en la cabeza y que lo ha llevado a someterse ya a cuatro intervenciones.

"Después de 20 horas no sabía si estaba en el cielo o en el infierno. Afortunadamente oía yo a las enfermeras cuando me estaban bañando y entonces dije 'estoy vivo', pero no me podía mover", comentó en una entrevista para el programa Intrusos.

Durante la entrevista con el programa “Intrusos” el actor Sergio Defassio explicó que la cuarta operación fue ambulatoria, de entrada y salida.

Sergio Defassio también habló para el programa “Ventaneando”, en donde contó que un día que se estaba bañando sintió una bola en el costado izquierdo de su cabeza.

Después se percató que el bulto iba creciendo y decidió acudir al dermatólogo en la Asociación Nacional de Actores (ANDA). En la primera consulta le realizaron una biopsia y posteriormente fue canalizado con un oncólogo.

Según su relato, tras un nuevo análisis se determinó que el tumor era maligno y en la imagen se veía como si una mano se estuviera comiendo lo que estaba en su interior.

Como el injerto de piel de la pierna no funcionó, al actor le cortaron fragmentos de piel de la espalda e ingle, que son los que colocaron en su cabeza.

Defassio debe estar conectado las 24 horas a un aparato que le ayude a cicatrizar.

CRÍTICAS Y BURLAS A FAMOSOS Y USUARIOS QUE PRESUMIERON SUS FOTOS EN NOTRE DAME PARA HABLAR DEL TRÁGICO INCENDIO

"Si ya cicatriza bien, entonces vendrán las radioterapias, pero por lo pronto tengo que andar con este aparato".

El actor se mostró agradecido con la ANDA y con todos sus compañeros que le han ofrecido su apoyo.

Asimismo el actor destacó en especial a Pedro Fernández, con quien trabajó en “Hasta que el dinero que nos separe” y de Carlos Bonavides, con quien compartió créditos en “El premio mayor” y “Salud, dinero y amor”.

Hay mucha gente que está preocupada por mí y eso es una emoción muy grande que siento, señaló conmovido.

Sergio Defassio durante su carrera se ha caracterizado por sus personajes de corte cómico.

Uno de sus primeros trabajos en tv fue en el programa “La carabina de Ambrosio” y después se integró a “Todo de todo”.

Después dio el salto a las telenovelas con “El Premio Mayor”, a la que se sumaron títulos como “Soñadoras”, “Serafín”, “Carita de ángel” y “Las vías del amor”.

En Televisa, sus trabajos más recientes fueron los de “Mi corazón es tuyo”, “Libre para amarte” y “La Vecina”.

auc

LEA TAMBIEN Televisa prepara golpe contra TV Azteca, lanzará programa para derrotar “La Voz… México” Luego de que TV Azteca “robara” el reality “La Voz… México” a Televisa, la televisora de San Ángel invierte en un programa con el que espera derrotar a su compe

LEA TAMBIEN Pati Chapoy comparte la tremenda travesura que le hicieron sus nietos en el rostro La famosa conductora de TV Azteca, Pati Chapoy no dudo en compartir con sus seguidores está penosa travesura