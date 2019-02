Sergio Sepúlveda, conductor de "Venga la Alegría", se hizo liposucción y luce irreconocible

REDACCIÓN 01/02/2019 04:55 p.m.

Sergio Sepúlveda, conductor de "Venga la Alegría", causó revuelo en Instagram al publicar una fotografía en la luce irreconocible, su cambio según reveló el conductor fue debido a que se sometió a una liposucción.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Sepúlveda escribió que a causa de dos hernias inguinales, tuvo que realizarse una intervención quirúrgica y aprovechó la ocasión para someterse a una liposucción.

"#TBT hace una semana mi doctor José Jesús Castillo me hizo la liposucción y de paso me quitó dos hernias inguinales. Gracias Doc por curarme y cuidarme con extraordinaria calidez"; escribió el conductor al pie de la imagen.

La imagen del conductor de "Venga la Alegría" dividió opiniones, pues mientras que unos le deseaban pronta recuperación a Sergio, otros aseguraban que luce irreconocible y que dicha cirugía no era necesaria.

"wuoooo si te ves bastante delgado pero también avejentado !!! Reponte pronto!!", "Pienso que ya te sientes estrella de la tv queriendo parecer más joven acepta tu edad es experiencia creo que para tu edad no te va ni que fueras Luis Miguel o William levy por favor", "Gracias a Dios porque te ves mejorado pero ya haces mucha falta en tu trabajo", comentaron algunos de sus seguidores

Hasta ahora, Sergio Sepúlveda no ha aclarado si su comentario en realidad se trató de una broma y su intervención solo fue para extraer las hernias, mientras tanto las críticas no dejaban de llover: "Nooooooooooo!!!! Porque?????? Que te pasa Sergio? Liposuccion? Tu? Why????????????????????????? Entonces para que tus dietas tus ejercicios que enseñaste en el programa? No entiendo te tenja en un concepto muuuuuuuy diferente a la vanidad que genera estar en los medios!! Te ves muy demacrado, quedaste casi en huesos!!! Perdiste esa luz original nata!! En ti!!! Perdon lo de las hernias lo entiendo perfectamente pero la lipo no puedo con ello no!!! Espero no te ofendas y lo tomes constructivamente!!! No tenias esa necesidad de hacertela me decepcionaste cañon!!!"

