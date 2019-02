"Ocupación: Racista", usuarios cambian info de Sergio Goyri en Wikipedia

REDACCIÓN 15/02/2019 06:33 p.m.

Usuarios usan internet para defender a Yalitza, luego de que se filtrara un video en el que Sergio Goyri llamara "pinche india" a la actriz de "Roma" y despotricara sobre su nominación a Mejor Actriz en los Oscar 2019, internautas cambiaron la información del actor en Wikipedia y lo describieron como "racista".

De acuerdo con Excélsior, Sergio Goyri es trending topic en Twitter por insultar a Yalitza Aparicio, pues los usuarios de la red social no paran de mencionarlo por sus polémicos comentarios. A pesar de que en otro video hace unos minutos, se disculpó, internautas "vengaron" a la oaxaqueña modificando la descripción de Goyri en Wikipedia.

Así, le han agregado ciertos elementos en su contra, como colocar en el lugar de su fotografía, la de un simio, además de catalogarlo como racista.

Hacia las 16:00 horas el perfil volvió ala normalidad, pero no se descartan cambios en las siguienets horas.

Hace unas horas se viralizó una grabación en la que se escucha cómo Sergio Goyri insulta cruelmente a la actriz durante una reunión entre amigos.

Que metan a nominar a una pinche india que dice, 'sí señora, no señora', y que la metan a una terna a la mejor actriz del Oscar" , se escucha decir al actor en una charla de sobremesa, mientra su novia Lupita Arreola hablaba a la cámara.

En la reunión se encontraban además Isaura Espinoza, Raúl Reinoso, Gilberto y Verónica de Anda y Omar Goyri.

Entre algunos comentarios sobre Goyri se encuentran estos:

Es tan politica y hasta humanamente incorrecto esto que dijo este señor y algunos de sus acompañantes, como si un actor con cierta fama de la Tv .,comercial estadounidense se expresara despectiva y racistamente de la comunidad de actrices y actores afro, orientales y latinos, en un alarde de prepotencia e insensibilidad, en USA no puedes hacer eso, es hasta peligroso, y en Europa estan encarcelando a gente que despotrica racialmente o promueve el anti-semitismo y/o el nazismo.

Pobre de #YalitzaApatricio tener que aguantar tantos comentarios tan, pero tan pendejos.



¿Que tienen que ver nuestros genes? ¿Quien chingados se creé tener el derecho de sentirse más que otro solo por un color de piel o una nariz respingada?



Sergio Goyri es un tremendo idiota. — SIMBA (@Leonnisimo) February 16, 2019

Goiry: O sea ¿una buena actuación es la que tiene muchas palabras? Si habla poco es mala actriz y, para evaluar una actuación primero hay que revisar los estudios, el curriculm vitae. La academia encargada de las nominaciones, no sabe de actuación. Eres patético galancilo de telenovelas.

Cual es la diferencia entre Sergio Goyri y Yalitza Aparicio?? El la llama "india" mientras come en un restaurante rodeado de gente que se ríe de su "chiste"... Ella posa en la linea fronteriza cómo una forma de exigir libertad para los mexicanos. Así de simple. pic.twitter.com/OK8bAUgfPy — Jose Luis Ahedo (@LuxAhedo) February 15, 2019

Si está mal que se exprese así, muy mal, sobre todo que a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, pero, yo ya ví la película y no se me hace un peliculón, y la actuación de Yalitzia es loable porque ella no es actríz, pero eso de ponerla en una terna para mejor actríz, está cañón, cuestión de gustos y de enfoques.

Por esta actuación en el Premio Mayor Sergio Goyri sí se merece un Premio TVyNovelas o un Óscar, qué digo Óscar, un Premio Nobel de Actuación. pic.twitter.com/ojStocG1tV — Frida García (@MuySuFrida) February 15, 2019

an

LEA TAMBIEN "Pinche india": Sergio Goyri insulta a Yalitza Aparicio Durante una reunión entre amigos, Sergio Goyri fue grabado cuando criticaba e incluso insultaba la actuación de Yalitza Aparicio en "Roma"

LEA TAMBIEN Sergio Goyri se disculpa con Yalitza Aparicio: "Nunca hubo dolo en mi comentario" Sergio Goyri dijo sentirse muy avergonzado por su cometario, y explicó que él se siente muy orgulloso por la nominación de Yalitza Aparicio