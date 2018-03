Banda de k-pop "100%"

Seo Min-woo, cantante de k-pop, falleció tras sufrir un paro cardíaco

El cantante surcoreano Seo Min-woo, de 33 años de edad, falleció luego de sufrir un ataque al corazón

Seo Min-woo era líder y vocalista de la boyband de k-pop 100%, quien perdió la vida tras un paro cardíaco (FOTO TOMADA DE WEB)

Seo Min-woo era líder y vocalista de la boyband de k-pop "100%", su agencia se encargó de comunicar el fallecimiento del artista surcoreano a causa de un paro cardíaco.

De acuerdo con El siglo de Torreón, esto es parte de lo que expresa el comunicado: "Su familia, los miembros de '100%', los artistas, amigos y trabajadores de TOP Media están realmente desconsolados y de luto por la inesperada y triste noticia".

El vocalista de K-pop tenía 33 años y fue encontrado el 25 de marzo sin pulso en su casa en Gangnam, Seúl.

La agencia TOP Media ahondó en que los detalles de su funeral se llevarían a cabo en silencio por expreso respeto a los deseos de su familia.

Seo Min-Woo fue vocalista del grupo desde su debut en el 2012 y también persiguió una carrera de actuación. "100%" lanzó recientemente el EP "Song for You", y Min-Woo apareció en el reality show de K-Pop "The Unit".

"100%" tenía programado dos shows en Japón para el 21 y 30 de abril, sin embargo, la agencia todavía debe confirmar si serán realizados tras la repentina muerte del cantante. Por el momento se desconoce si Kim Rock-hyun, Jo Jong-hwan, Kim Chan-yong y Jang Hyuk-jin continuarán con la banda.





