Hermana de Boneta

Conoce a la sensual hermana de Diego Boneta

Natalia es la hermana de Diego Boneta, quien ha logrado sorprender a todos en Instagram con sus sensuales fotografías en bikini

REDACCIÓN 06/07/2018 01:08 p.m.

Diego Boneta acostumbra compartir fotos con sus hermanos, pero quien más llamó la atención es su sensual hermana (FOTO TOMADA DE WEB)

Al parecer la belleza viene de familia, pues Natalia, hermana de Diego Boneta está causado impacto en las redes sociales con sus sensuales bikinis.

De acuerdo con Publimetro, desde que comenzó "Luis Miguel La Serie", Diego Boneta está acaparando los reflectores y no se pueden pasar desapercibidas las fotos a lado de su hermana, quien constantemente presume sus viajes a la playa en redes sociales.

Al parecer Diego y Natalia se llevan muy bien, pues el intérprete de Luis Miguel le escribió un cariñoso mensaje a Natalia por su cumpleaños.

....to the weekend ?? Una publicación compartida de Natalia Gonzalez-Boneta (@nataliaboneta) el 22 Jun, 2018 a las 1:50 PDT

"Feliz cumpleaños BB !!! Los quiero mucho. No podría estar más orgulloso de todo lo que estás haciendo ... ¡Soy el hermano mayor más afortunado del mundo!", escribió Diego, quien también tiene una hermano llamado Santiago.

Actualmente, Natalia cuenta con 50 mil seguidores en Instagram.

Boneta Blue Devils Una publicación compartida de Natalia Gonzalez-Boneta (@nataliaboneta) el 15 Abr, 2017 a las 3:08 PDT

who needs Batman anyway? ???? Una publicación compartida de Natalia Gonzalez-Boneta (@nataliaboneta) el 1 Nov, 2017 a las 3:41 PDT

