Senadores reconocen iniciativa de 'emergencia humanitaria' en Veracruz

Xalapa, Ver. – Senadores de la república destacaron y reconocieron la determinación del gobernador electo, Cuitláhuac García Jiménez, para declarar “emergencia humanitaria” en el estado de Veracruz, pues señalan que tan sólo de 2017 a la fecha se han encontrado 343 fosas clandestinas en 44 municipios.

Aseveran que Veracruz - y Guerrero- es un estado donde las redes de macrocriminalidad se han develado desde la parte orgánica, pues 19 altos mandos de seguridad pública y procuración de justicia de la administración de Javier Duarte de Ochoa – y el mismo ex gobernador- son señalados por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas.

Esto a través de un documento para establecer punto de acuerdo a fin de exhortar al gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares y al Fiscal General, Jorge Winckler Ortiz, para que den participación inmediata a las familias de desaparecidos y colectivos en las labores de exhumación, recuperación e identificación de 174 cráneos en 32 fosas que fueron dadas a conocer públicamente el pasado seis de septiembre.

Cabe recordar que el 11 de septiembre el mandatario estatal declaró que “el Fiscal no tiene por qué avisarle a ningún colectivo antes de que se haga el hallazgo (…) No hay ninguna violación a nada”, situación que los senadores no opinaron acertada ya que se estarían vulnerando los artículos 20 y 21 de la Ley General de Víctimas.

Además de los artículos dos, cinco, 70, 92, 99 y 138 de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que refieren a instrumentar protocolos de búsqueda, la participación de los familiares y el enfoque humanitario en la investigación.

Asimismo, reconocen una “dolorosa y terrible realidad de la otrora Suave Patria ahora convertida en una inmensa Necrópolis de fosas clandestinas”.

