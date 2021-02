Senadores proponen plan migratorio; Trump lo refuta

Una vez más, el presidente Donald Trump rechazó una propuesta de reforma migratoria presentada por el republicano John McCain y el demócrata Christopher Coons.

El proyecto de ley propondría un acuerdo para el programa DACA; es decir, otorgaría status legal a los inmigrantes indocumentados y reforzaría la seguridad a lo largo de la frontera entre México y EU.

Cabe destacar que este programa fue impulsado por el anterior mandatario y tiene como objetivo proteger de la deportación a ciertos migrantes llevados a Estados Unidos cuando eran niños. Pero la ley DACA vence en marzo próximo. Por ello, los legisladores sacar adelante el tema de la agenda.

De acuerdo con los senadores, la medida intenta poner fin a los desacuerdos sobre migración y llegar a un pacto presupuestario antes de que se agoten los fondos del gobierno federal. "Es hora de que terminemos con el estancamiento, de modo que podamos pasar rápidamente a completar un acuerdo presupuestario a largo plazo que proporcione a nuestros hombres y mujeres militares el apoyo que merecen. La realidad política actual exige la cooperación bipartidista para abordar la inminente expiración del programa DACA y asegurar la frontera sur", dijo McCain en un comunicado.



Casi de forma expedita, Trump rechazó la sugerencia por no contener fondos para el muro fronterizo con México y no abordar los cuatro componentes que propuso. “Cualquier trato sobre DACA que no incluya una seguridad fronteriza fuerte y el muro que se necesita con desesperación, es una pérdida total de tiempo. El 5 de marzo se acerca rápidamente y los demócratas no parecen preocuparse por DACA. ¡Haced un trato!", escribió Trump en su cuenta de twitter.

Es importante remarcar que la Administración federal cerró durante tres días en enero debido a que tanto republicanos como demócratas no se pusieron de acuerdo sobre la ley de gasto público. Por su parte, los demócratas extenderán la financiación hasta el 8 de febrero. Sin embargo, solicitan a cambio solucionar el asunto migratorio.

En este sentido, John Kelly y Kirstjen Nielsen jefe de gabinete de la Casa Blanca y secretaria de Seguridad Nacional, respectivamente, se reunieron con líderes latinos a fin de escuchar las propuestas en esta materia sugeridas por el presidente.

"La Casa Blanca tiene que aceptar que ellos no van a lograr todo lo que ellos quieren, pero yo creo que los demócratas (tienen que tener) mucho cuidado, porque están jugando un juego político donde quizá no están calculando bien lo que quiere el pueblo latino", dijo a la agencia EFE, Daniel Garza, asistente a la reunión. Sea como sea, todo sigue igual para los dreamers.



LPG