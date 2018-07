Condicionan recorte a partidos con reforma electoral

REDACCIÓN 26/07/2018 05:52 p.m.

Senadores electos del PRI, PAN y PRD condicionaron la propuesta de Morena de reducir en 50 por ciento los recursos a los partidos políticos a cambio de discutir una nueva reforma electoral.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Eligen a Osorio Chong como coordinador del PRI en el Senado

Los legisladores coincidieron que es necesario un recorte del financiamiento público a partidos, sin embargo, consideran que la propuesta de Morena no contempla los efectos colaterales.

El senador del PRI, Jesús Casillas, dijo que los partidos podrían buscar a grupos de poder como el narcotráfico debido a verse limitados sus recursos.

Escuchar que se le reduce el financiamiento a los partidos políticos, pues le suena a la ciudadanía atractivo, pero hay que recordar que siempre tuvo un motivo este tema, a razón de evitar que en las campañas se pueda generar algo ilícito", dijo en entrevista con el periódico Reforma.

También, (habrá que analizar) el tipo de interés que puede haber en aquellos que aportan financiamiento, porque al final del día puedes comprometer el actuar".

Por su parte, Gustavo Madero Muñoz, senador electo por el PAN, señaló que su partido no tendría problema del recorte, pues recordó que durante la historia del PAN sobrevivió sin dinero público.

No tenemos problema en ese sentido. Lo único es que no se permita la utilización de otros tipo de financiamientos que vayan a secuestrar el proceso electoral con el manejo de recursos privados o públicos de dudosa procedencia, que ese es el riesgo", advirtió.

Juan Zepeda, senador electo por el PRD, señaló que está de acuerdo con la reducción, pero se debería tener un mayor control de lo que gasten los partidos "casi en tiempo real", para evitar que busquen otros modos de financiamiento

"Entonces, adelante, pero enriquezcamos la propuesta con controles de ejercicio del gasto, con cuentas claras, informes casi en tiempo real, que no haya opacidad y no se vaya a sacar los recursos por otra vía para beneficiarse. Veamos los alcances, veamos cómo y eso pasa por una reforma político-electoral para revisar la fórmula para determinar la reducción en dónde y qué partidas, porque no puede ser tajante el 50 por ciento", argumentó.

LEA TAMBIEN Eligen a Osorio Chong como coordinador del PRI en el Senado La próxima bancada de 13 senadores del partido, eligieron por unanimidad al ex secretario de Gobernación por considerar que es el mejor perfil

LEA TAMBIEN La nueva alineación del Senado tendrá récord de mujeres Autoridades electorales hicieron entrega de las constancias de mayoría relativa y de primera minoría de los 96 senadores electos; el 47.9% serán mujeres

jamp