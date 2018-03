APRUEBAN DICTAMENES

Senadores crean el "Día Nacional de las Enfermedades Raras"

Existen más de siete mil diferentes, pero sólo 10 por ciento tiene un respaldo científico

REDACCIÓN 01/03/2018 06:24 p.m.

sesión en el Senado de la República (Foto tomada de la web)

Para fomentar la conciencia en la población sobre la necesidad de avanzar en el combate a este tipo de enfermedades, se aprobó con 75 votos, la declaración de

el último día de febrero de cada año como "Día Nacional de las Enfermedades Raras", ya que existen más de siete mil diferentes, pero sólo 10 por ciento tiene un respaldo científico.

LEA TAMBIÉN: TEPJF puede revocar límites a debates impuestos por el INE

MINUTO DE SILENCIO

El Pleno honró la memoria del ex senador y ex gobernador de Tamaulipas, Enrique Cárdenas González. También del ex senador y ex gobernador de Campeche Jorge Rubén Nordhausen González.

Finalmente a petición del legislador Teófilo Torres Corzo se guardó por las víctimas del reciente terremoto en Papúa, Nueva Guinea.

DICTAMENES APROBADOS

Avalan Designación de Embajadores

ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, con sede en Kingston, Jamaica; Mauricio Escanero Figueroa, en el Reino de Bélgica y la Unión Europea, y en forma concurrente ante el Gran Ducado de Luxemburgo.

El Pleno ratificó los nombramientos de Gabriel Rosenzweig Pichardo como embajador de México ante la República Argelina Democrática y Popular y, en forma concurrente, ante el Estado de Libia, la República Islámica de Mauritania y la República de Túnez; Ana Luisa Fajer Flores en la República de Sudáfrica y, en forma concurrente, ante los Reinos de Lesotho y Swazilandia y las Repúblicas de Angola, Botswana, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Zambia y Zinbabwe; Rosario Asela Molinero Molinero en la República de Trinidad y Tobago y, en forma concurrente, ante Barbados y la República de Surinam, así como Representante Permanente de México ante la Asociación de Estados del Caribe (AEC) con sede en Puerto España, Trinidad y Tobago; Héctor Manuel Rodríguez Arellano, ante la República de Haití; Juan José González Mijares en Jamaica y, en forma concurrente, ante la Mancomunidad de las Bahamas, así como representante permanente

Comisiones unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; Relaciones Exteriores África y Relaciones Exteriores Europa.

INICIATIVAS

Proponen Ampliar Plazo Para Presentar Derecho de Réplica

· PRI

La senadora Cristina Díaz Salazar propuso ampliar el plazo para la presentación de la solicitud de réplica, de cinco a quince días hábiles, para que quien requiera presentar este recurso, cuente con un tiempo mayor para preparar dicha solicitud.

Trámite : Se turnó a las comisiones unidas de Gobernación; Justicia y Estudios Legislativos.

Pretenden Acabar con la Parálisis Legislativa

· PAN

El senador José de Jesús Santana García propuso que ninguna comisión permanezca sin presidente por más de treinta días hábiles. El grupo parlamentario al que pertenecía el presidente, notificará dentro de los quince días hábiles siguientes, la propuesta de quién lo sustituirá. Así se evitará la parálisis legislativa.

Trámite: Se turnó a las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

Piden Evitar Impunidad en la Ley General de Responsabilidades Administrativas,

· PT

El senador Benjamín Robles Montoya planteó que los consejeros independientes de los órganos de gobierno de las empresas productivas del Estado y Entes públicos y órganos de gobierno de entidades de la Administración Pública Federal, y que realicen actividades comerciales, sean considerados servidores públicos.

Trámite: Se turnó a las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos.

Instan que Profesionales Médicos Realicen Peritajes

· PRD

La senadora Angélica de la Peña Gómez propuso que en caso de un peritaje por una mala práctica médica, lo realicen profesionales certificados por los colegios y academias nacionales de la especialidad médica que se trate.

Trámite: Se turnó a las comisiones unidas de Justicia; Salud y Estudios Legislativos.

LEA TAMBIÉN: INE y Facebook firman convenio para combatir "Fake News"

Solicitan Regular el Manejo de Residuos Sólidos Urbanos

· PVEM

El senador Luis Armando Melgar Bravo pidió transformar de manera integral el sistema de manejo de residuos sólidos urbanos, con obligaciones más claras para Estados y Municipios, que deberán promover las inversiones y garantizar la viabilidad presupuestaria y financiera de los servicios, estableciendo los cobros que correspondan.

Trámite: Se turnó a las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos.

Plantean Impuesto Ambiental por el uso de Desechables

· PRI

El senador Óscar Román Rosas González propuso crear un impuesto ambiental a la oferta y consumo de envases desechables PET utilizados en la comercialización de alimentos y bebidas.

Trámite: Se turnó a la Cámara de Diputados.

Sugieren Fomentar Promoción a la Salud Mental

· PAN

El senador Francisco Salvador López Brito solicitó fomentar la promoción de la salud mental, ya que este mal tiene impactos epidemiológicos que generan costos en el sistema de salud.

Trámite: Se turnó a las comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

Proponen Prevenir Violencia con Diagnósticos

· PT

El senador David Monreal Ávila propuso atender la prevención social de violencia y delincuencia resaltando la importancia de la elaboración de diagnósticos. Agregó que el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana debe capacitar a las entidades federativas y municipios cuando lo soliciten.

Trámite: Se turnó a las comisiones unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos.

LEA TAMBIEN Senado dará reconocimiento "Elvia Carrillo Puerto" a María Elena Chapa La galardonada ha publicado diversos artículos y ensayos de la política actual y la problemática de las mujeres contemporáneas

LEA TAMBIEN Obligarán con reforma a que funcionarios concluyan mandato La práctica del chapulineo se ha extendido por la ausencia de mecanismos de control

aja