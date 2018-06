ESCAÑOS POLÉMICOS

Dan a Mancera y Napito fallo garantista y encubridor: Alcocer

El analista político criticó que el Tribunal Electoral avale las dos "pluris" al Senado, lo que valida que gobernadores corruptos evadan la justicia

ESTÉFANA MURILLO 06/06/2018 10:44 p.m.

Lo que más cuestionan sobre su escaño es que tendrán fuero. (Tomada de la web).

El analista político, Jorge Alcocer Villanueva advirtió que al confirmar la candidatura de Miguel Ángel Mancera, por la vía plurinominal al Senado de la República, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) "abrió la puerta" a mandatarios corruptos para encontrar la protección del fuero.

En entrevista con La Silla Rota, tras la sesión pública en la que los magistrados electorales validaron las candidaturas del ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, por el PAN y del dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia, por Morena, el también director de la revista "Voz y Voto" alertó que al imponer una "visión garantista", el Tribunal Electoral sienta un precedente negativo para el país.

Mancera, número 2 en pluris del PAN al Senado

"Han abierto la puerta para que gobernadores en riesgo de ser llevados ante la justicia, por presuntos delitos de corrupción o abuso de poder, encuentren en la candidatura plurinominal, y luego en un escaño en el Senado, el fuero que los proteja", señaló.

Jorge Alcocer además respaldó lo expresado por el magistrado José Luis Vargas, el único que votó en contra de validar la candidatura de Miguel Ángel Mancera, y quien durante la sesión cuestionó:

"¿Qué sucedería en caso, y hablo absolutamente en un caso hipotético, de que se llegara a conocer de algún tipo de desvío, malversación u otro tipo de ilicitud por parte de un gobernador que accede inmediatamente al fuero a través de convertirse en senador de la República? Evidentemente no se le podría ejercer dicho juicio y me parece que la previsión constitucional tiene toda la razón de ser, y tiene todo el sentido para que quien ha ocupado un cargo de gobernador o de jefe de Gobierno, no pueda acceder inmediatamente a ocupar dicha función en el Senado de la República".

De acuerdo con Jorge Alcocer, en el caso de Mancera "la Sala Superior consideró que no existe en la Constitución prohibición explícita para que el ex jefe de Gobierno sea candidato plurinominal a senador, privilegiando su derecho humano a ser votado y confirmando su registro. Los argumentos en contra del magistrado Vargas Valdez me parecen sólidos, pero esta vez privó la visión garantista".

Con anterioridad, el analista ya había advertido un intento de "fraude" por parte de Miguel Ángel Mancera, a quien señaló de pretender "burlar" la interpretación de la prohibición constitucional que impedía a gobernadores y jefe de Gobierno de la Ciudad de México, buscar una diputación o senaduría durante el tiempo que duraba su mandato.

Crisis de agua en CDMX se agudizó en gobierno de Mancera

En su columna publicada en el diario Reforma, fechada el 20 de febrero, a unos días de que el PAN incluyera en su lista de candidatos plurinominales al ex mandatario capitalino, el experto en temas electorales afirmó que: "la prohibición constitucional debe entenderse que es aplicable también para senadores plurinominales, que son electos en una sola circunscripción, es decir, mediante una lista única por la que se vota en todo el territorio nacional. La interpretación ha sido respetada, por dos décadas ningún gobernador o jefe de Gobierno pretendió burlar la prohibición abusando de la omisión. Eso es lo que ahora pretende hacer en su exclusivo favor el doctor en Derecho, Miguel Ángel Mancera. Es un fraude. Si ese fraude prospera los gobernadores en funciones podrán hacer lo mismo, lo que se convertirá en un camino para escapar de la rendición de cuentas y enfrentar en su caso la acción de la justicia por actos contrarios a la ley en el ejercicio de su encargo".

Sin embargo, este miércoles la Sala Superior del TEPJF validó el registro del ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México en las listas del PAN y del dirigente minero postulado por Morena, Napoleón Gómez Urrutia, al considerar que cumplieron con los requisitos establecidos en la Constitución y en la legislación electoral.

Sobre el primer caso se argumentó que, el artículo 55 constitucional prohíbe a gobernadores y jefe de Gobierno, competir durante su encargo por un escaño. Sin embargo, la prohibición aplica únicamente si se busca contender por la vía de "mayoría relativa", es decir, cuando el candidato hace campaña en su entidad y dependen del voto ciudadano para ganar, supuesto en el que no se encuentra Mancera, a quien postularon por la vía plurinominal.

LEA TAMBIEN TEPJF autoriza candidaturas de "Napo" y Mancera Con voto mayoritario magistrados desecharon las impugnaciones contra las postulaciones de ambos al Senado por la vía plurinominal

LEA TAMBIEN Impugna Madero postulación de Mancera al Senado Basado en el artículo 55 constitucional, Gustavo Madero, aspirante al Senado, impugna la postulación de Miguel Ángel Mancera al mismo órgano legislativo





ams