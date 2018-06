SENADO

Senado pide a CDMX informarle sobre dictámenes de daño estructural

La Comisión del Senado avaló dictámenes referentes a la coacción del voto en la CDMX; irregularidades por fotomultas y solicitud a un periodo extraordinario

JUAN RAMÍREZ 12/06/2018 03:51 p.m.

El Senado hizo dictámenes sobre daños estructurales en el 19-S y fotomultas. (Foto de la web).

La Primera Comisión del Congreso de la Unión aprobó 14 dictámenes, entre los que destaca uno que solicitará al Gobierno de la Ciudad de México un informe sobre la emisión de dictámenes de seguridad estructural a los propietarios de viviendas y escuelas privadas, derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017.

Lo anterior, derivado del acuerdo publicado el 29 de septiembre de 2017, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por el que se estableció la obligatoriedad de otorgar apoyo a la población en general por parte de los Directores Responsables de Obra y Corresponsables en Seguridad Estructural, para la emisión de los dictámenes de seguridad estructural.

El documento precisa que actualmente hay ciudadanos que aún están viviendo en riesgo porque no ha obtenido un dictamen estructural de sus viviendas, por lo que se encuentra en riesgo inminente, ya que no tienen una evaluación y no saben las condiciones que pueden enfrentar en otro sismo.

EL SISMO QUE CAMBIÓ MÉXICO

La situación derivada del sismo en septiembre de 2017, demanda certeza del estado que guardan las estructuras de los edificios con el propósito de garantizar la seguridad de la ciudadanía, por ende, es necesario realizar acciones para la emisión de los dictámenes en los inmuebles que sean identificados por la SEDUVI en coordinación con las demás instituciones que cuentan con profesionales autorizados.

Coacción del voto en la CDMX

La Comisión, también avaló que se exhorte a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para que en coordinación con la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral de la Ciudad de México, investiguen la presunta coacción del voto por parte de los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México en contra de sus afiliados.

En el dictamen se explica que dicho sindicato organizó un evento con motivo del "Día de la Madre" y que presuntamente se utilizó como un acto proselitista de las candidatas a la Jefatura de Gobierno y a la diputación local del distrito V por la Coalición "Por la Ciudad al Frente".

Asimismo, las legisladoras y legisladores hicieron un llamado a todas las candidatas y candidatos que participan en los presentes comicios a conducirse con pleno respeto y apego a las disposiciones electorales, a fin de garantizar la equidad en el proceso electoral y la libertad del voto de los ciudadanos.

Auditar irregularidades en contratos para el Sistema de Fotomultas en la CDMX

Por "posibles irregularidades en el otorgamiento de los contratos y presuntas anomalías en su operación", la Primera Comisión respaldó un exhorto a la Auditoría Superior y a la Contraloría General de la Ciudad de México para que lleven a cabo una revisión financiera al Sistema de Fotomultas o Infracciones Automatizadas.

Legisladores y legisladoras consideraron necesario que se auditen los recursos y contratos signados por el gobierno capitalino para la instalación, operación y mantenimiento de dicho mecanismo.

En el dictamen aprobado, se señala que según la Secretaría de Seguridad Pública los fondos recaudados en 2017 ascendieron a 90 millones de pesos; sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer de manera oficial por las autoridades de la capital del país. Se indica que la compañía "Inteltráfico" recibirá más de 220 millones de pesos en 2018, pero el Gobierno de la Ciudad de México no ha realizado un informe pormenorizado sobre este tema.

Envían a Jucopo petición de periodos extraordinarios

Mediante un dictamen, la Primera Comisión determinó enviar a la Junta de Coordinación Política del Senado un exhorto para que convoque a un periodo extraordinario de sesiones, a fin de aprobar la minuta que reforma la Constitución para eliminar el fuero.

Debido a que la Junta es el órgano que impulsa los entendimientos y los acuerdos necesarios para que "el Pleno de la Comisión Permanente esté en condiciones de adoptar decisiones que constitucional y legalmente le corresponden y considerar la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones".

