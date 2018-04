"MADRUGUETE" EN CÁMARA ALTA

Acusan desaseo del Senado en ley de publicidad y nombramientos del INAI

Cierran legisladores su último periodo ordinario bajo serios señalamientos de malas prácticas legislativas

ESTÉFANA MURILLO 26/04/2018 11:23 p.m.

La LXIII Legislatura del Senado cerrará trabajos ordinarios en medio de serios señalamientos por manipulación de designaciones en órganos autónomos del Estado, aprobación de leyes que incumplen con los criterios mínimos de legalidad y constitucionalidad, así como acuerdos entre cúpulas partidistas para resolver temas de trascendencia nacional por la madrugada sin dar la cara a la opinión pública.

Discutir, votar y agotar procedimientos relativos a iniciativas de ley, reformas y nombramientos en las últimas horas de los periodos ordinarios se ha vuelto práctica recurrente entre legisladores, que aprovechan la poca cobertura y atención mediática para dar "madruguete" a temas controvertidos y de gran impacto nacional.

Durante los últimos seis años los senadores en funciones aprobaron, mientras la opinión pública dormía, temas de amplio alcance como la reforma energética y sus leyes secundarias, la reforma política, la reforma laboral y más recientemente la Ley de Seguridad Interior.

Pero está práctica marcará también el cierre del último periodo ordinario de sus gestiones, al haber aprobado en las primeras horas de este jueves una Ley de Comunicación Social que, de acuerdo con integrantes del Colectivo "Medios Libres", legaliza las "malas prácticas" de los gobiernos para manipular a los medios de comunicación para después (cerca de las 3:00 am) designar a dos personas afines al PRI como comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para los siguientes siete años.

Aprueban Ley de Comunicación Social que incumple criterios de la SCJN

Cuatro años tarde, y sólo bajo la amenaza de una posible separación del cargo, inhabilitación y hasta proceso penal en su contra, los senadores avalaron dentro del plazo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Ley de Comunicación Social (o propaganda gubernamental), sin acatar de fondo la sentencia dictada por el máximo tribunal del país.

Después de la media noche y luego de que por acuerdo de la Mesa Directiva que preside el senador Ernesto Cordero, se determinó discutir y votar en el Pleno en sus términos la minuta enviada por los diputados (tras el impasse de dos votaciones empatadas en comisiones), una mayoría de 57 senadores del PRI-PVEM se impuso a los 41 opositores que no respaldaban el proyecto, por considerar que legaliza las malas prácticas a las que actualmente recurren los gobiernos para condicionar la línea editorial de los medios de comunicación, a cambio de la asignación de pautas publicitarias.

Este tema ha sido duramente cuestionado por el colectivo "Medios Libres", integrado por 85 organizaciones civiles, académicas y empresariales, así como expertos, medios de comunicación y periodistas que durante cinco meses trabajaron en las "Bases Mínimas para la regulación de la Publicidad Oficial", sin que una sola de sus propuestas fuera considerada en la Cámara de Diputados ni en el Senado.

A pesar de que el mandato de la SCJN no sólo fue emitir este ordenamiento antes del 30 de abril, sino elaborarlo con base en la práctica de parlamento abierto y con la participación de la sociedad civil, finalmente el Senado fue el órgano encargado de enviar al Ejecutivo una Ley que no atiende ni corrige las prácticas irregulares y de manipulación, para someter a medios de comunicación poniendo en riesgo la libertad de expresión.

Sobre este tema todos los grupos parlamentarios tienen responsabilidad, pues en el PRD, por ejemplo, un integrante votó a favor: Adolfo Romero Lainas, mientras que la senadora Iris Vianey Mendoza no estuvo presente para sumar votos en contra de la minuta que tanto reclamó esta bancada.

En el PAN también dejaron pasar la oportunidad de reunir los votos suficientes para frenar y modificar este proyecto. Jorge Luis Lavalle se sumó al bloque PRI-PVEM para aprobarlo, en tanto que los senadores Francisco Búrquez, Rosa Díaz Lizama, Juan Fernández Sánchez, Elva González Pérez y Laura Rojas no estuvieron para votar en contra.

En la bancada PT-Morena los ausentes también facilitaron el pase de la cuestionada ley sobre propaganda gubernamental. En este tema, dentro de la votación general no aparecen los votos de Carlos Merino, Ana Gabriela Guevara y Gabriela Cuevas.

Otro asunto que llamó la atención fue la poca participación de opositores al momento de presentar reservas al articulado, es decir, al intentar modificar algunos artículos que consideraron insuficientes. En este momento del debate, alrededor de la 1 de la mañana, sólo siete senadores de los 51 senadores de oposición tomaron la tribuna.

Antes de la votación definitiva de esta ley (votación particular), los senadores del PRD Angélica de la Peña, Isidro Pedraza Chávez y el coordinador Luis Sánchez; del PAN Pilar Ortega Martínez; del PT Froilán Esquinca y los independientes Martha Tagle y Alejandro Encinas fueron los únicos que expusieron reservas pese a las nulas posibilidades de que fueran consideradas.

De acuerdo con los propios senadores que se pronunciaron una vez enviada al Ejecutivo federal para su publicación, la Ley de Comunicación Social es una simulación al cumplimiento de la sentencia de la Corte que no acata sus observaciones, no incorpora el conjunto de argumentos y propuestas que organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil plantearon, legítima el autoritarismo de antaño y atenta contra la libertad de expresión.

Reforzaron el poder del PRI en el INAI con elección de comisionados afines

En la misma sesión que se prolongó durante casi 15 horas, y gracias a una supuesta alianza PRI-Morena, fueron designados Blanca Lilia Ibarra y Carlos Alberto Bonnin (afines aI tricolor) como comisionados del INAI, órgano que ha sido autónomo por la elección de sus integrantes por la vía de cuotas partidistas.

Eran cerca de las 3 de la mañana cuando se incorporó a la sesión un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) no inscrito en la orden del día, por lo que el "madruguete" no fue solo para los ausentes sino para quienes estaban en el Pleno y, aseguraban tan sólo unas horas antes, que no había condiciones para llegar a un consenso que permitiera hacer estas designaciones.

Las bancadas del PAN y del PRD recriminaron que los ahora comisionados no cumplen con el perfil de autonomía e independencia, además de que su nombramiento representa un conflicto de intereses al ser Blanca Lilia Ibarra, directora del Canal del Congreso, y Carlos Alberto Bonnin, jefe de la Unidad de Transparencia del Senado.

Los líderes frentistas responsabilizaron de esta decisión a la bancada del PT- Morena cuyos integrantes se negaron a dejar la sesión para romper el quórum, e impedir la designación de los dos comisionados impuestos por el líder parlamentario del PRI, Emilio Gamboa.

El líder del PAN, Fernando Herrera Ávila, recriminó el "vulgar intercambio" de cuotas entre partidos para simular democracia y dejar pasar la oportunidad de integrar un INAI con las mejores personas.

No se trata, pues, de poner a personas que vayan con una consigna, con una indicación de que ´me la debes´ para evitar bochornosos actos, como los que generó Ximena Puente de la Mora, quien tuvo la iniciativa de otorgarle al partido en el Gobierno un diploma como el partido más transparente en el manejo de los recursos públicos", dijo.

Asimismo, puso en el centro del debate una supuesta alianza entre opuestos: "El PRI y Morena son exactamente lo mismo. Se han puesto de acuerdo para garantizar un Instituto que a ellos les rinda, que a ellos les sirva. Han estado pactando en lo oscurito, en la espalda, tratando de ser, simple y sencillamente quienes impongan decisiones, dándole una puñalada trapera a México. Morena con el PRI. Morena con el PRI. Debería de darles vergüenza. Son un PRIMOR", indicó Herrera Ávila.

Sobre el tema, Luis Sánchez, líder del PRD, reveló que el quórum de la sesión fue posible gracias al PT-Morena y demandó una explicación de la bancada. "Me parece que es un grave daño lo que le van a causar al INAI. Me parece que la poca reputación que se tenía, con esta acción la van a tirar. Van a acabar con ella. Luchamos porque estos institutos se pudieran conformar con las mejores y hombres que estuvieran alejados de tentaciones para que sus resoluciones fuesen lo más apegadas a derecho, con objetividad y sin un compromiso político hacia ningún partido político".

Por la noche del jueves continuaba la sesión y no se descarta que haya nuevas sorpresas con respecto a la eliminación del fuero y de la figura del arraigo, que ya fueron aprobadas en la Cámara de Diputados.

