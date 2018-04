Ultraconservador y exdirector de la CIA, ahora secretario de Estado de Trump

REDACCIÓN 26/04/2018 02:45 p.m.

Con un total de 57 a votos favor y 42 en contra, el Senado de Estados Unidos aprobó la nominación de Mike Pompeo como el próximo secretario de Estado.

La nominación del ex director de la CIA como el principal diplomático del país sucede en un momento de coyuntura, con negociaciones de riesgo en todo el mundo.

Donald Trump, se decidió por Pompeo tras despedir a Rex Tillerson, quien se desempeñaba como secretario de Estado.

Mike Pompeo y Trump han desarrollado una estrecha relación durante su mandato como jefe de inteligencia.

El lunes, el mandatario presionó al Senado vía Twitter para que aprobaran a l ex director de la CIA.

Hard to believe Obstructionists May vote against Mike Pompeo for Secretary of State. The Dems will not approve hundreds of good people, including the Ambassador to Germany. They are maxing out the time on approval process for all, never happened before. Need more Republicans!