Esto es lo que ha pasado con los protagonistas de la selfie más compartida de la historia

REDACCIÓN 04/03/2018 06:43 p.m.

La gala de los Premios Oscar sorprende con la frescura o seriedad de su presentador, hace cuatro años, Ellen DeGeneres, fue la encargada de presentar la gala de los Oscar.

Durante su participación se propuso varios retos que quería cumplir durante la ceremonia, tal fue el caso cuando todos vimos ingresar a un repartidor que llegó hasta la platea para entregar pizza a los invitados, el actor Brad Pitt se tomó a la tarea de repartía platos de papel a Meryl Streep y Jennifer Lawrence, y Martin Scorsese le daba una propina al sorprendido dueño de la pizzería Big Mama's and Papa's, Edgar Martyrosian, que según contó después llegó a recopilar 1.000 dólares entre las donaciones de los comensales.

Pero el momento que se llevó la noche fue cuando la popular presentadora televisiva lanzó la consigna: "Hagamos una foto que bata al récord de retuits", de inmediato las estrellas que en ese momento la rodeaban.

Bradley Cooper se encargó de tomar la foto, misma que logró más de un millón de retuits en solo cuarenta minutos.

Esta foto aparecía una estrella que este año lo ha dejado de ser, durante muchos años fue una de los invitados más ilustres, con premios incluidos de actor de reparto y de actor principal.

A continuación repasásemos cómo han ido las carreras de los protagonistas del selfie más recordado de la historia de los Oscar.

Kevin Spacey

Recordemos que a comienzos del mes de noviembre del pasado año, comenzaron las acusaciones de acoso sexual sobre el protagonista de "American Beauty".

El actor Anthony Rapp, fue el primero en acusarlo, que denunció un episodio de abuso sucedido hace treinta años.

Tras este hecho otras denuncias en contra del actor acabaron convirtiendo a Spacey en la siguiente gran estrella caída en la historia reciente de Hollywood, tras el caso de Harvey Weinstein.

La empresa Netflix decidió apartarlo de "House of Cards", y Ridley Scott volvió a rodar todas las secuencias en las que aparecía el actor y en "Todo el dinero del mundo" fue sustituido por Christopher Plummer.

Ellen DeGeneres

Esta conductora solo ha hecho dos apariciones en la gala como presentadora, pero con sus hazañas en el escenario fue suficientes para convertirse en una de las grandes favoritas del público.

DeGeneres sigue protagonizando momentos inolvidables en su show de televisión, como hace unas semanas cuando le pidió a Penélope Cruz que le enseñara a hablar en español.

Angelina Jolie y Brad Pitt

Recordemos que en septiembre de 2016 se separó la pareja a la que se conocía por el nombre comercial de Brangelina.

Un matrimonio y una verdadera máquina de fabricar titulares, reportajes fotográficos y, por supuesto, rumores.

Su relación duró 12 años, diez como novios, que acabaron en una idílica boda, como de cuento de hadas, en Correns (Francia).

A su separación la actriz habló de diferencias irreconciliables y el actor aseguró sentirse muy "triste".

Angelina siguió enfocada en su carrera como directora y Pitt parece que brilla menos últimamente, aunque ahora Tarantino ha acudido a su rescate.

Jennifer Lawrence

La carrera de la actriz se ha fortalecido en Hollywood y personifica papeles protagonistas en grandes producciones.

Antes de participar en la foto propuesta por Ellen, se desplomó sobre la alfombra roja, en una de las imágenes más comentadas de la edición de 2014.

Hace unos días protagonizó una polémica con una foto durante la promoción de "Gorrión rojo", donde la joven actriz decidió lucir un vestido a pesar del clima y usuarios de redes sociales la calificaron como sexista.

Lupita Nyong'o

La actriz mexicana-keniana en 2014 subió al escenario a recoger el premio a la mejor actriz secundaria por 12 años de esclavitud, de Steve McQueen, que era su primer papel en el cine.

Así comenzó su carrera, pero ahora está ligada a los blockbusters y grandes taquillazos.

La actriz está participando en la nueva trilogía de "Star Wars", tanto en las películas como en las distintas series de televisión, y ahora también se ha sumado al universo de "Los Vengadores", tras su aparición en Black Panther.

Jared Leto

Este actor es uno de los personajes que siguen haciendo de Hollywood la gran factoría de las excentricidades.

today, four years ago, you won your first oscar for the nomination of best actor in "dallas buyers club".

like four years ago, we are very proud of you and the amazing person you are.

and, like four years ago, thank you jared. ????@jaredleto pic.twitter.com/NXBdXa0EQN