Le sale un grano en su rostro y resultó ser un gusano parásito

La mujer de 32 años documento con selfies como el Dirofilaria repens fue avanzando por su rostro hasta que se lo extirparon

La mujer de 32 años comenzó a mostrar síntomas tras viajar a un área rural no muy lejos de Moscú. (FOTO TOMADA DE LA WEB)

Todos los días circulan historias sorprendentes en las redes sociales parecidas sacadas de alguna película de ciencia ficción, tal fue el caso de una mujer, a quien le salió una protuberancia en el rostro luego de que visitara una zona rural cerca de Moscú.

De acuerdo a Publimetro, el bulto estuvo debajo de su piel durante semanas antes de que los doctores lo extrajeran.

Para el asombro de todos la mujer tenía un gusano debajo de su piel que no permaneció en un sólo lugar de su cara, según informó la revista especializada New England Journal of Medicine.

Según relató la mujer, el bulto apareció más pequeño debajo de su ojo izquierdo, pero a los cinco días se movió por encima del ojo y diez días después, su labio superior se hinchó de forma escandalosa.

Los médicos aplicaron anestesia local a la mujer y extrajeron un gusano parásito conocido como Dirofilaria repens.

DIAGNÓSTICO POR MEDIO DE SELFIES

Citado por el sitio de noticias CNN en español, el doctor Vladimir Kartashev, profesor de medicina de la universidad Estatal de Rostov (Rusia), fue quien solicitó a la mujer que se sacara "selfies" para documentar su padecimiento.

Los médicos que no están familiarizados con la enfermedad no les creen... a los pacientes, dijo Kartashev.

Según informó CNN, este tipo de gusanos se encuentra normalmente en perros y otros animales carnívoros.

Ingresa al cuerpo como una larva a través de la picadura de mosquito.

Los casos documentados en humanos suelen ser por accidente.

El Dirofilaria repens puede llegar a medir hasta 17o milímetros de largo y vivir hasta 10 años dentro del cuerpo del anfitrión.

La mayoría de casos se han documentado en Europa, Asia y África y se sabe que esta especie de parásito es oriunda del Viejo Mundo".

Aunque se sabe que el gusano no causa daños graves en los humanos, este suele aparecer en forma de bultos debajo de la piel, en los ojos, el pulmón, pecho o los genitales masculinos.

