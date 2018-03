COAHUILA

Selene fue golpeada por hijo de conductor de Televisa

Selene denunció en Facebook que sufrió una fuerte agresión por parte del hijo de un conductor de Televisa Saltillo

La joven acudió a denunciar también al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres (Foto. tomada de la web)

Ciudad de México (La Silla Rota).- Una joven saltillense lanzó un llamado de auxilio en redes sociales en la que denunció haber sido golpeada violentamente por su novio, Juan Antonio, a quien identificó como hijo de Antonio Moreno, conductor de televisión de Televisa Saltillo.

Selene posteó tres imágenes en su Facebook para denunciar haber sido víctima de maltrato. En las fotografías aparece con la cara ensangrentada y diversos hematomas en la boca y nariz.

Usuarios de esta red social se sumaron al clamor de la jovencita y solicitaron ayuda a la titular de Pronnif, Yezka Garza, a la titular del Instituto de la Juventud, Azalea Maldonado, así como al alcalde de Saltillo Manolo Jiménez debido a lo alarmante del caso.

Selene escribió en su cuenta de Facebook:

"Estar enamorado no significa soportar tratos malos, muchos dicen que el amor que vale la pena es difícil pero no a tal punto de soportar golpes", relató en alusión a una presunta agresión.

El ataque

La mujer relató que el pasado domingo 18 de marzo sostuvo una fuerte discusión, y luego pelea, con Juan Antonio al salir del bar Bambú.

Tras el altercado, decidió irse de lugar. Cuando caminaba se encontró de nueva cuenta con Juan Antonio, quien –según su testimonio– comenzó a golpearla para luego azotarla contra el suelo.

"Siento que me quería matar, me dejó inconsciente, no paraba y no me dejó en paz toda la semana, estuvo pegado en mi casa", aseguró Selene, quien dijo desconocer el motivo del ataque.

Luego de la agresión, continuó, estuvo en su casa sin recibir atención médica; a su vivienda llegó el joven quien la obligó a estar encerrada dándole medicamento Tramadol (un analgésico), lo que implica la privación ilegal de la libertad de Selene.

Fue hasta que se comunicó con su familia –quien la acompañó en el proceso– que cobró fuerza para interponer la denuncia por violencia ante el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres.

Ratificará denuncia

De acuerdo con su testimonio, la joven acudirá hoy a entregar pruebas y ratificar su denuncia para evitar que Juan Antonio no se acerque a ella.

Anoche se consultó al conductor Antonio Moreno, quien señaló en un mensaje de WhatsApp que: "es una situación difícil, lamentable, se atendió y se habló con ella, quien estuvo de acuerdo en solucionarlo de la mejor manera; sin embargo, ahora se presenta esta situación que ustedes apuntan, de la que no soy parte, debiéndose asumir lo que corresponda".

La violencia de genero se encuentra arraigada en México pues el 66.1% de las mujeres han sufrido alguna vez en su vida agresiones de tipo sexual, física, laboral y emocional, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Lo peor es que del total de mujeres que han experimentado violencia física y/o sexual por otro agresor distinto a la pareja, sólo el 9.4% presentó una queja o denunció ante alguna autoridad.

