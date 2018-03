Farándula

¿Selena Gomez termina a Justin Bieber por otra persona?

Los problemas de confianza entre Justin y la familia de Selena se han complicado

REDACCIÓN 13/03/2018 03:53 p.m.

Selena Gomez volvió a terminar con Justin Bieber (FOTO TOMADA DE WEB)

Justin Bierber y Selena Gomez conmocionaron las redes con su reconciliación; pero la pareja ha enfrentado una serie de problemas por culpa de una tercera persona. Hoy se confirma el rumor de su separación.

De acuerdo con 90 Grados, los problemas que enfrenta Bieber con la familia de Selena, los ha obligado a dejar de lado su romance por un tiempo.

"Selena y Justin decidieron tomarse un break principalmente por la madre de Selena y su desaprobación hacia Justin. La familia de Justin ama a Selena, pero la familia de Selena la ha puesto en un lugar muy complejo porque todavía no confían en él. Selena ha tratado de convencer a su familia de que Justin ha cambiado, pero su familia no lo cree en este momento", publicó Us Weekly.

Incluso, la madre de Selena decidió no invitar a Bieber a la cena de Acción de Gracias, para evitar que entre ellos existiera un enfrentamiento.

"Su noviazgo con Justin realmente ha afectado la relación con su madre, y ha sido difícil para la joven, pues la dos son muy cercanas. Su mamá ha sido su roca sobre todo cuando estaba teniendo sus complicaciones de salud. Justin y Selena decidieron tomarse un descanso para darle a su familia más tiempo para sanar y asimilar la idea de que ella y Justin vuelvan a ser pareja".

Solo el tiempo podrá darle la oportunidad a Justin para volver a ganarse la confianza de la familia Gomez.

