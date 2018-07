Farándula

Selena Gomez habla sobre el compromiso de Justin Bieber

Justin Bieber se acaba de comprometer con Hailey Baldwin y los fans se preguntan ¿qué opina Selena Gomez?

REDACCIÓN 11/07/2018 07:44 p.m.

Así respondió Selena Gomez al ser cuestionada sobre el compromiso de su ex novio Justin Bieber (FOTO TOMADA ESPECIAL)

El fin de semana Justin Bieber fue el centro de atención tras filtrarse que le pidió matrimonio a la modelo Hailey Baldwin, luego del romántico mensaje que el cantante compartió en sus redes sociales para su ahora prometida, los fans se preguntan ¿qué opina Selena Gomez?, el amor de la adolescencia de Bieber, quienes habían protagonizado una breve reconciliación el verano pasado.

De acuerdo con El Diario, paparazzis fueron en busca de Selena Gomez para preguntarle sobre el compromiso de Justin Bieber, la cantante fue abordada en Nueva York mientras se encontraba con sus amigos. Según el portal TMZ, ella ni siquiera se inmutó cuando le preguntaron acerca del futuro enlace del que fuera su novio de la adolescencia; de hecho, optó por fingir que ni siquiera habían escuchado la cuestión y prosiguió como si nada la conversación que estaba manteniendo con sus acompañantes.

De su reacción, o la falta de una, se desprende que, o bien la estrella es mejor actriz de lo que se le reconoce, o la perspectiva de que Justin esté comprometido le resulta por completo indiferente.

Casi al mismo tiempo que la guapa morena lidiaba con ese incómodo interrogatorio Hailey se ha enfrentado a otro mal trago: la salida a la luz de una serie de tuits de 2011 y 2012 en los que se declaraba fan absoluta de "Jelena", el sobrenombre que se dio en su momento a la pareja que formaban su futuro marido y Selena.

"Me da igual lo que diga el mundo, Justin Bieber y Selena Gómez juntos son la personificación de un sueño adolescente ", "He de decir que tenía muchas ganas de ver por qué coordinación de colores apostaba Jelena para la fiesta de Vanity Fair de este año" o "En serio, ella es más que perfecta y él es, ya sabes, Bieber. Son la relación perfecta (voy a acabar sola)" son solo algunas de las perlas que una Hailey adolescente publicó en su plataforma de la red social en una época en que no se podía imaginar que algún día sería la futura señora de Justin Bieber.

