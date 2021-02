Para Maradona México no merece el Mundial 2026

Al exfutbolista que ganó la Copa del Mundo en territorio azteca en 1986, no le gustó la asignación para el Mundial de 2026. "Acá sale ganando México cuando no se lo merece. México gana dos partidos. Llegan los mexicanos a Brasil o Alemania (como me tocó a mí); bumba, fuera. Aeromexico", mencionó Diego Armando Maradona en el programa "De la mano del 10" de Telesur. El argentino dijo que no hay pasión y también mostró su inconformidad hacia Estados Unidos y Canadá.

México se convierte en sede del Mundial del 2026

También recordó cuando los estadounidenses propusieron disputar cuatro tiempos de 25 minutos por la publicidad. "Tendríamos que jugar 100 minutos", bromeó.

Diego Armando destacó a los canadienses pero por ser buenos esquiadores.

