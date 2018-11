6 claves para entender la Constitución Moral de AMLO

Este lunes Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó la convocatoria para la elaboración de la Constitución Moral, acompañado del equipo designado para esta tarea.

Para que conozcas más sobre el tema, te presentamos 6 claves sobre la Constitución Moral:

El documento fijará las bases de la convivencia social, con el objetivo de fortalecer la unidad de los mexicanos y reconocer la pluralidad de la ciudadanía.

De acuerdo a lo dicho por el presidente electo, la constitución será un llamado para regenerar y fortalecer los valores morales, culturales y espirituales de México. Esto para impulsar el crecimiento y desarrollo del país.

Verónica Velasco, José Agustín Ortiz Pinchetti, Enrique Galván Ochoa y Jesús Ramírez Cuevas.

Las propuestas que los interesados envíen serán recibidas del 3 de diciembre al 30 de abril.

Posteriormente, el 31 de julio se realizará una convención donde se aprobará un documento por consenso.

Leer también en LA SILLA ROTA: AMLO presenta la Constitución Moral

Está inspirada en la Cartilla Moral de Alfonso Reyes. Ese texto que data de 1944 tiene como temas fundamentales el respeto a la persona, a la especie humana y a la naturaleza.

De acuerdo con José Agustín Ortiz Pinchetti, el documento está escrito con un "idioma claro, consistente, elegante y enteramente comprensible."

Alfonso Reyes (Especial)

En 1943, Manuel Ávila Camacho tomó la decisión al designar como secretario de Educación Pública al poeta Jaime Torres Bodet en sustitución de Octavio Béjar Vázquez. El escritor, junto con José Vasconcelos, Justo Sierra y Gabino Barreda, se convirtió en uno de los pilares de la educación pública en México. Destaca, en sus dos periodos como secretario, por múltiples programas como el de los Libros de Texto Gratuitos y las campañas de alfabetización, así como por la creación del Museo Nacional de Antropología e Historia.

Una de sus primeras acciones fue lanzar la Campaña Nacional contra el Analfabetismo (cuya secuela sería el Plan de Once Años durante la presidencia de López Mateos). Habiendo colaborado estrechamente con Vasconcelos, no es difícil explicar el porqué de su deseo por educar a la población mexicana; ambos, en su inmensa admiración por la cultura europea, consideraron a la instrucción pública como el eje del desarrollo civilizador y modernizador. En este contexto se inscribe la solicitud en 1944 a Alfonso Reyes para escribir una Cartilla Moral dirigida a maestros pero con destino a toda la población, adultos y jóvenes.

Cuando AMLO anunció que promovería la existencia de una constitución moral, usuarios en redes sociales se lanzaron contra la propuesta que consideraron que obligaría a los ciudadanos a conducirse de una sola forma.

No hay una moral, hay muchas morales. La ley es coercitiva, la moral no debiera serlo. Diferencia nodal entre liberales y conservadores es q estos quieren su moral particular en las leyes. El solo nombre de #ConstitucionMoral es triunfo consevador. Explíquenselo a @lopezobrador_.