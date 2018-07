DAÑOS DEL 19-S

Seguros no responden a damnificados, y aún pagan créditos

Han incumplido en cláusulas como ayuda por pago de renta, pese a ser edificios con inclinación de hasta 16 grados o con escaleras colapsadas

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 11/07/2018 10:24 p.m.

Una de las grandes trabas es que no están en semáforo rojo. (Archivo / Cuartoscuro).

Juan Carlos Miranda no vive en su departamento, el número 13 del edificio 4B del Multifamiliar Tlalpan. Catalogado como de riesgo medio, a causa del terremoto del 19 de septiembre pasado, las autoridades de Protección Civil les pidieron a los vecinos desalojarlo.

Pese a ello, y a que Miranda debe pagar una renta mientras espera a que su edificio sea reparado, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) le sigue cobrando su mensualidad para pagar su departamento, adquirido con un crédito hipotecario a 30 años, el cual le costó mucho trabajo obtener por el número de trámites que debió realizar.

"Asumí que por no habitar me iban a dejar de cobrar la hipoteca, y es complicado porque rento en otro lado. He tratado con autoridades y me dicen que lo van a ver, hace unos días (el jefe de gobierno José Ramón) Amieva dijo que iba a pedir al Infonavit que congelara las hipotecas".

Otro caso es el de Anel Rosado, vecina del edificio de Tlalpan 550, colonia La Moderna, donde hay 4 torres de 12 pisos con 390 departamentos. Desde ese día no lo habita por los daños estructurales que sufrieron los inmuebles, pero ella aún debe pagar su crédito hipotecario al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) y la mensualidad al seguro.

Pero el seguro, de la empresa York, incumplió con la cláusula de cubrir la renta durante 6 meses por 5 mil pesos, además que por daños al departamento sólo ofreció pagar 36 mil pesos por considerar que el daño es parcial, pese a que el edificio tiene una inclinación de 16 grados, las escaleras están colapsadas e incluso desde el paso del Metro se pueden observar grietas.

"Es pérdida parcial, en mi caso me ofrecen 36 mil pesos para volver a levantar paredes, pintar para regresar a mi hogar, cosa que no voy a hacer porque pone en peligro mi vida. Las áreas comunes como las escaleras pueden colapsar en cualquier momento y, además, de acuerdo a este dictamen firmado por un DRO y el Instituto para las construcciones, nos dice que no podemos habitar porque con un edificio de magnitud similar puede colapsar".

QUEJAS ANTE LA CONDUSEF

En la Ciudad de México se han dictaminado 17 mil 855 inmuebles con daños, de los cuales 3 mil 752 están catalogados como amarillos.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), si el inmueble se adquirió mediante un crédito hipotecario y este se encuentra vigente, contará al menos con un seguro de daños que se puede hacer efectivo por la aseguradora para el pago de la indemnización por los daños sufridos. Dependiendo estos daños, la pérdida puede ser total o parcial.

Pérdida parcial es el monto de la indemnización y se entrega al propietario del inmueble, a fin de que proceda a su reparación.

La Condusef reconoció el 22 de junio pasado que entre las problemáticas en proceso de indemnización para damnificados está la complicación de la falta de un dictamen DRO y que en algunas ocasiones el dictamen ha recomendado la elaboración de un nuevo dictamen más especializado, cuyo costo debe ser cubierto por los asegurados.

Entre las acciones de la Condusef para damnificados estuvo la atención a 835 personas en materia de seguros. De esos casos 295 se turnaron a la AMIS, donde la principal problemática era la negativa en el pago de indemnización, con 102 casos; la inconformidad con la valuación de daños registró 19 casos y la inconformidad con la reparación del bien afectado, sumó 10 casos.

La Condusef asesoró en 326 reclamaciones, principalmente por negativa en el pago de la indemnización, inconformidad con el tiempo para el pago de indemnización, e inconformidad en el monto de la indemnización.

Una de las conclusiones es que pese a la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para la prórroga del no pago mensual de créditos hipotecarios, esta no fue aplicada o claramente difundida y en muchos casos los usuarios están pagando sin poder habitar el inmueble.

DICTAMEN DE LEJOS

Juan Carlos Miranda recordó que aunque pidió al Infonavit que por estar dañada su casa le postergaran el pago que automáticamente se cobraba de su nómina, sólo se lo descontaron durante un bimestre (enero y febrero de este año), y desde marzo se lo volvieron a aplicar y ya le exigen que también pague el bimestre que no había cubierto.

Miranda también recurrió al seguro que tenía contratado por la hipoteca, Quórum, pero ahí el trámite también fue tortuoso.

Cuando personal de Quórum acudió a inicios de octubre a revisar los daños, no pudieron pasar, ya que para hacerlo debían ir acompañados de Protección Civil, y en ese momento no había nadie.

Entonces el personal de la aseguradora lo que hizo fue acercarse al departamento lo más que pudo, y así, de lejos, hicieron el dictamen y determinaron de que no había sufrido daños, pese a que Protección Civil había pedido desalojar.

Miranda decidió pedir otro dictamen y para ello debió acudir a las oficinas de Infonavit donde tramitó su crédito, ubicada en Tlalnepantla, que le queda a dos horas. Infonavit le ordenó a la aseguradora volver a hacer un dictamen, que lo hizo, pero apenas en mayo pasado. Ahí ya entraron con personal de Protección civil.

El nuevo dictamen arrojó que sólo le podían dar 30 mil pesos para arreglar su departamento, lo cual contrastaba con el cálculo realizado por la Secretaría de Obras y Servicios, de que la reparación del edificio de 30 departamentos costaría 25 millones de pesos, algo así como 800 mil pesos por cada uno.

"Los 30 mil pesos no cubren ni tres meses de renta y no alcanza a cubrir daños mientras que el Infonavit sigue cobrando".

Recordó que en el Instituto le dijeron que el pago sólo se suspende si es daño total, pero en su caso como es amarillo procede que la aseguradora pague.



Por eso es que no aceptó el pago. "Se me hace una burla, entonces me dijeron que debo contratar a un arquitecto para ver lo de los daños".

El problema ha sido expuesto en las mesas que el Multifamiliar tiene con el gobierno de la ciudad, y el 9 de julio el secretario de Gobierno, Guillermo Orozco ofreció hablar con el Infonavit al respecto.

CULPA AL GOBIERNO

Anel Rosado culpó al gobierno de no poder cobrar el seguro, ya que pese a que el dictamen estableció que el edificio de Tlalpan 550 no resistiría otro sismo de más de 7.2 grados, no están en la categoría de semáforo rojo en la plataforma que la administración capitalina elaboró sobre inmuebles dañados.

"Si estuviéramos en rojo todos los seguros ya se hubieran cobrado como pérdida total".

Otra cláusula del seguro es que en caso de siniestro, la aseguradora York debía pagar el menaje, pero cuando fueron a ver el departamento, vieron que seguía casi intacto y no estaba destruido, por lo que sólo podían pagar 35 mil pesos.

García dijo que efectivamente ahí está el menaje, pero el problema es cómo lo saca si el edificio es un riesgo.

Criticó que también de su edificio quitaron los cordones de seguridad y aunque ellos han puesto mantas colgadas en la fachada para pedir soluciones, se las quitan, y duda mucho que sea algún vecino quien lo haga.

