Plantea Sectur legalizar mariguana en destinos turísticos

Con el fin de combatir los niveles de inseguridad que padecen los destinos turísticos del país, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, propuso la posibilidad de legalizar la venta y consumo de mariguana en estas zonas de México.

Luego de su participación en la Conferencia Anáhuac "Perspectivas Turísticas 2018", De la Madrid comentó que esta acción podría implementarse en principio en Baja California Sur y en Quintana Roo, donde se ubicar los principales destinos turísticos del país.

“Me gustaría ver que se pudiera hacer en Baja California Sur y en Quintana Roo, los dos destinos turísticos principales de México que no tienen por qué ser víctimas de violencia de un trato inadecuado al tema de las drogas en México”, lanzó.

Resaltó que sería de enorme daño para el país que se perdiera competitividad en sus destinos turísticos.

“Nos haría un enorme daño perder esos destinos por temas de combate al narcotráfico. Yo creo que el hacer legal no solo el consumo sino la producción y venta de la mariguana contribuiría junto con otras acciones a destinos más seguros”, apuntó.

Por otra parte, el titular de Sectur comentó que la medida podría aplicarse en destinos donde se han registrado actos de violencia en los últimos meses.

Legalizar la mariguana contribuiría a reducir los niveles de violencia que se han registrado en estos lugares, pues si continúa la guerra contra el narcotráfico en esas zonas se puede ver afectada su imagen a nivel nacional e internacional.

Rechazó que busque impulsar el turismo de cannabis, como se da en casos como Holanda, pues “ya la traen o ya la compran, entonces no vienen por eso. Lo que no se justifica es que un consumidor vaya a dar a la cárcel porque consume mariguana, lo que no se justifica es que sea víctima de extorsiones porque consume mariguana, es un absurdo”.

Recalcó que “científicamente es menos dañina que el alcohol y que el tabaco”, por lo que la legalización “no tiene una explicación científica, es una explicación política y de falta de información”.





