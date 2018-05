MINUTO A MINUTO

Así debatieron los presidenciables en Tijuana

Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez debaten en la Universidad Autónoma de Baja California

REDACCIÓN 20/05/2018 08:38 p.m.

Arranca el segundo debate presidencial. (Especial)

21:30 horas. Inicia el segundo debate entre candidatos a la Presidencia.





21:32 Dan bienvenida a los candidatos.





21:33 Los moderadores dan a conocer las reglas.





21:34 Luis Ángel Amador Pérez hace la primer pregunta. ¿A partir de la incertidumbre por la actitud proteccionista en materia de libre comercio?





21:35 Jaime Rodríguez dice que lo primero que tenemos que hacer es que los gringos nos respeten. A veces los humanos hacen más daños con el veneno de su boca, eso hace Trump. Tenemos que mirar a otras partes, Asia, Corea, Japón y mantener comercio entre los mismos mexicanos.





21:36 Andrés Manuel López Obrador. La mejor política exterior es la interior. Si nos amenazan con perseguir a nuestros paisanos tenemos que fortalecer nuestra economía. Vamos a proteger a nuestros migrantes. Ofrecemos una relación de amistad y respeto mutuo.





21:37 Ricardo Anaya dice que es una pregunta clave. Hay que diversificar. En política no se cometen errores. Fue un error recibir a Donald Trump en Los Pinos. Trump se ha dedicado a aplastarnos. Yo seré un presidente que si actúe con dignidad.





21:39 Luis Ángel vienen oportunidades en varias partes del mundo. El presidente Trump nos volvió a insultar, y cada vez que nos insulta la vida de nuestros migrantes está en peligro. No voy a permitir que se nos falte el respeto jamás.





21:40 León Krauze dice que cómo se mide el respeto en relación con Trump.





21:41 Andrés Manuel López Obrador dice que con autoridad moral. Trump ha llegado a decir que el gobierno es corrupto, y tengo que aceptar que es cierto, me duele mucho. No permito que lo diga un gobierno extranjero. Que haya honestidad en México, que el gobierno de México sea honesto. Trump dice me tranzaron, y es mucho decir, en negocios que el ha hecho en México.





21:43 José Antonio Meade Luis Ángel hizo pregunta puntual. Una secta voto en contra de una reforma para diversificar, Morena.

21:45 Andrés Manuel López Obrador. No voy a caer en provocaciones.

21:46 Jaime Rodríguez. A los americanos hay que meterles la pierna. Las encuestas no son todo. Hoy el Santos le ganó a Toluca.

21:47 Yuriria Sierra ¿Cual sería el plan b si se cancela el TLCAN?

21:48 El plan A es que tenemos que hacer que no respete a Trump. Nos mandó al yerno y nosotros les mandamos una empleado. Se negoció comercialmente todo, y no estaban ni el petróleo ni los bancos. ¿Qué tal si recuperamos Banamex? Vamos a trabajar para que él y los negociadores también entiendan.

21:49 ¿Está diciendo que estaría dispuesto a expropiar Banamex? Sí claro, responde Jaime Rodríguez.





21:50 No hubiera pasado esto, si Trump no hubiera llegado a la Presidencia. Usted era secretario de Relaciones Exteriores. José Antonio Meade dice que él no anticipó que fuera a ganar Trump. Fuimos claros en denunciar el racismo. Cuando Trump inició la campaña, que se iban a acabar las remesas. León Krauze: Un año después se invitó a Trump a venir a México. José Antonio Meade: Es un gobierno que es capaz de calificar a los migrantes como animales. Pero tenemos que pensar cuáles eran las amenazas. León Krauze: ¿Se equivocó el presidente Peña Nieto?, y contesta Meade: sí.

21:52 ¿No le parece usted arriesgado? ¿Hasta dónde llegaría en la confrontación?

21:53 Ricardo Anaya: A Trump le gusta provocar para ver cómo reacciona. Uno, en materia de seguridad nos necesitan y mucho. Texas la importa más a México que todo Estados Unidos a Japón. León Krauze: ¿Suspendería temas de cooperación? A los tiranos no se les apacigua, se les enfrenta, y por supuesto hay que poner todo sobre la mesa.

21:54 ¿Aumentarían el salario mínimo?

21:59 José Antonio Meade dice que hay una brecha muy grande entre norte y sur. Me tocó ser secretario de Hacienda en el que el salario mínimo más aumentó.

22:00 Andrés Manuel López Obrador dice que coincide con Donald Trump que hay que aumentar los salarios mínimos. Aquí en la franja fronteriza vamos a aumentar el doble el salario mínimo. En Estados Unidos los trabajadores deben ganar hasta 10 veces más.

22:01 Ricardo Anaya: Estás mal informado Jaime, mis hijos no viven en el extranjero. Dos propuestas: aumentar el salario mínimo a 100 pesos y en los próximos cuatro años duplicarlo.

22:02 Jaime Rodríguez: En este país con 100 pesos nadie la libra. No debe existir el salario mínimo. Muy poquitos ricos y muchos pobres. Hay miles de mexicanos que viven de la dádiva, el salario debe ser de 335 pesos.

22:03 José Antonio Meade: Hace 30 años México se quedó sin azúcar, sin pasta de dientes. Hemos cambiado mucho de ese tiempo. La inversión y el comercio nos ha ayudado. Están compitiendo como en la época de López Portillo, que por decreto se fijaban los salarios.

22:04 Andrés Manuel López Obrador dice que Anaya es un mentiroso. Cuando fui Jefe de Gobierno aumentó la inversión extranjera. Mentiroso, farsante.

22:06 Ricardo Anaya: Si hubiera habido tanta inversión, la tasa del crecimiento no hubiera estado por debajo del promedio nacional y el desempleo muy por arriba.

22:08 Ricardo Anaya: Andrés Manuel, no mientas, esa cifra de inversión no incluye a Banamex?

22:09 Jaime Rodríguez: Estoy muy divertido con el pleito. Nosotros asistenciamos al productor del campo. Hay que liberar el tema de la economía exterior, sin entregar lo que entregamos a las economías extranjeras. Quitar el impuesto a la gasolina.

22:10 José Antonio Meade: Tenemos que tener mejores carreteras, mejores puertos. Cerrarnos implica perder empleos, implica regresar al 88.

22:11 José Antonio Rodríguez dice que ellos no saben trabajar, sus contricantes. Siempre han estado en la burocracia. Abusados.

22:12 Ricardo Anaya: Bajar el IVA a la mitad en la frontera.

22:13 Teresa Reynaga, de 75 años, pregunta: ¿Qué pueden hacer contra la delincuencia?

22:14 Andrés Manuel López Obrador dice que la violencia no se puede combatir con violencia. La estrategia de los gobiernos del PAN y PRI no ha funcionado. Hay que impulsar el crecimiento económico para que no haya pobreza y criminalidad. Pero también hay ladrones de cuello blanco.

22:15 Ricardo Anaya dice que se tienen que combatir la corrupción, y muchas veces del lado de la policía hay quienes extorsionan. Cultura para los jóvenes y también exigir a Estados Unidos que haga su parte contra las drogas y para evitar que lleguen a México la armas.

22:16 Jaime Rodríguez: Hay que correr a todos los aduanales, y algunos incluso mocharles la mano. Soy el único aspirante que vive en el norte, y tengo parientes que ha sido extorsionado

22:18 José Antonio Meade dice que la delincuencia no es sólo narcotráfico, sino robo, extorsión. Tenemos que trabajar para evitar para que los cárteles nos lastimen.

22:20 Yuriria Sierra: Hablemos de la triple T, trata, tráfico, trasnacional. Nuevo León es el segundo estado con víctimas de este delito.

22:21 Jaime Rodríguez dice que hay que trabajar a las policías estatales, porque precisamente le sacan la vuelta. Hay que convencer a las autoridades para que entiendan que este delito se debe combatir de manera conjunta. Terminamos con los antros dedicados a la trata.

22:23 León Krauze, en EU hay una tremenda ola de consumo de opioides. ¿Que haría usted para evitar la producción?





22:25 Andrés Manuel López Obrador llegar a tener bienestar. Si se acaba la corrupción el dinero se usará para atender a los jóvenes, y para que de esta manera el campesino que cultiva amapola pueda dedicarse a otras cosas.





22:26 El gobernador de Guerrero comparó a su estado con Afganistán, dice León Krauze.





22:27 Andrés Manuel López Obrador El plan de sustitución de cultivo no se implementado. Cultivan amapola porque no tienen ni para comer.

22:28 José Antonio Meade dice que el planteamiento de sacar a los criminales a las cárceles, no tiene pies ni cabeza.

22:29 Jaime Rodríguez dice Andrés, en la sierra de Guerrero no se siembra maíz.

22: 30 Ricardo Anaya dice que AMLO propone una cantidad de disparates.

22:31 Andrés Manuel López Obrador Anaya es un demagogo canallita. Anaya y Meade han llevado al país a una situación de pobreza.

22:32 Yuriria Sierra dice que hablemos de mariguana. En Estados Unidos 9 estados han legalizado con fines recreativos, otros 29 con fines médicos.





22:33 Ricardo Anaya dice a Andrés Manuel que se serene. Aquí hay que hablar de prevención, estuve en Ciudad Juárez, en una familia la mamá trabaja, el papá trabaja. Por eso son importantes las escuelas de tiempo completo. Abrir un debate, sin prejuicios, yo no creo que legalizar una droga sea la solución para terminar con violencia en el país.





22:34 José Antonio Meade. Demagogos AMLO y Ricardo Anaya. Quien tiene una vida limpia y explicar cómo vive, soy yo. "No nos mezcles en la misma canasta (a mi y a Anaya)", le dice a AMLO.





22:35 Teresa Mercado pregunta: Indigna al trato a migrantes, ahí está la matanza de San Fernando. ¿Cómo piensan a ayudar a los migrantes?





22:38 Ricardo Anaya dice tienes toda la razón Teresa. Cooperemos con los países de Centroamérica, y demostremos que un peso en cooperación vale mucho más que un peso invertido en un absurdo muro.





22:39 Andrés Manuel López Obrador dice que seguro le tocará la negociación del TLCAN. Una alianza por el progreso, que haya proyecto en México y Centroamérica, y así se va a conseguir la paz. Lo más importante es la vida.





22:42 Andrés Manuel López Obrador dice que anuncia que instalará en Tijuana el Instituto Nacional de Migración.





22:44 Jaime Rodríguez el tráfico se puede contener, pero con respeto a las personas para transitar. El sureste del país expulsa a un gran número de personas, pero la podemos retener si les damos empleo y mejores condiciones.





22:45 León Krauze dice que el trámite para dar asilo en México es muy complicado.





22:46 Ricardo Anaya: Cooperación con Centroamérica. Tengamos exactamente las leyes que nosotros esperamos que nuestros vecinos tengan con refugiados y con migrantes.





22:47 Andrés Manuel López Obrador dice que tiene que haber un tratamiento para mejorar las condiciones. La alianza para el progreso es un buen mecanismo.





22:48 Luis Gerardo Osuna pregunta: Defendemos el TLC y la soberanía del país. ¿Cómo defender los derechos primordiales de los migrantes?





22:51. Ricardo Anaya lo que ocurre en Estados Unidos es inaceptable. Ya no sólo están deportando al que acaba de cruzar, sino a personas con años de vivir allá. Cuando yo veo lo que pasa con los migrantes, digo carajo.





22:53 Andrés Manuel López Obrador dice que Meade y Anaya se pusieron de acuerdo para darle 1000 millones de pesos a la fundación de Josefina Vázquez Mota.





22:59 José Antonio Meade nosotros diseñamos una estrategia, los jóvenes pudieron convertirse en soñadores con base en apoyo consular. Defensa férrea de nuestros migrantes. Trabajar por ellos para no fallarles por segunda vez, que les demos crédito. En nuestros institutos de salud hay más de 600 mil niños americanos.





23:02 Ricardo Anaya dice que es vergonzoso comparar las deportaciones con Obama y Trump. El problema empezó cuando se recibió a Trump en Los Pinos.





23:03 Se necesita ser muy cínico para haber sido presidente de la Cámara y haber estado en interparlamentarias sin conseguir un solo acuerdo.





23:04 Andrés Manuel López Obrador "Ricky Riquín, canallín", no tiene nada que ver lo de mi hijo en lo que tú hayas mantenido a tu familia en Atlanta.





23:06 Andrés Manuel López Obrador dice que vamos a proteger a los migrantes.





23:08 Andrés Manuel López Obrador. Para tumbar "muros adentro de México", AMLO propone que el gobierno represente a todos, no a una minoría, a ricos y pobres, que el gobierno no esté al servicio de unos cuantos. Aumentaron el IVA PAN y PRI, gasolinazos y se han dedicado a robar, a saqueara. "Justicia, no venganza".

23:10 Jaime Rodríguez le pide a Andrés Manuel López Obrador renunciar a los recursos de su partido. Atrévanse a renunciar.





23:16 Ricardo Anaya dice que se debe defender la integridad de la familia. Reinserción a la vida laboral e iniciativa para los migrantes tengan representación en el Congreso de la Unión.

23:17 José Antonio Meade dice que Andrés Manuel es un gran empresario maneja su partido con 3 mil millones, lo manejan sus hijos, los moches de senado y diputados.

23:18 Andrés Manuel López Obrador dice que está muy bien de salud, y que aunque quieran enfermarlo él se encuentra muy bien de salud.

23:19 Jaime Rodríguez le dice a Andrés Manuel: no eres el de más experiencia

23:21 Ricardo Anaya dice que el problema Andrés Manuel no es tu edad, sino que tus ideas son muy viejas.

23:23 Ricardo Anaya dices AMLO en este texto que importamos más alimentos de los que exportamos. Lo cual no es cierto, y es que usas cifras de hace 5 años.

23:24 Ricardo Anaya dice que se tiene que respetar el resultado electoral. Tenemos que luchar por estar todos unidos.

23:27 Ricardo Anaya: México vive momentos difíciles, y la pregunta es si hay esperanza. México es el grito de Hidalgo, la bravura de Madero. México lo que necesita paz. Vamos a recuperar la paz, hagamoslo juntos.

23:29 José Antonio Meade dice que es una elección donde vamos a escoger entre futuro y riesgo.

23:29 Andrés Manuel López Obrador vamos a ganar. Tenemos muchos recursos naturales, ha pesar de que nos han saqueado. Tenemos un pueblo extraordinario, trabajador. Nos falta un buen gobierno, las cosas van a mejorar, vamos a poder gritar viva México.

23:30 Jaime Rodríguez dice que sus contricantes son lo mismo de siempre. Soy el único aspirante que lo he hecho, si mi mamá pudo, cualquiera puede. Tenemos que generar eso, denme la oportunidad de ser su presidente





