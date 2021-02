Secuestro, lo que más angustia a niños mexicanos

El secuestro es el problema que más angustia a los niños mexicanos, seguidos de los problemas de salud, la falta de dinero en casa, la inseguridad y la violencia en las calles, según un estudio dado a conocer por la organización Save the Children.

"Esta información nos revela que las niñas, los niños y los adolescentes están conscientes del entorno en que viven y saben que estas problemáticas son constantes en el país y les están impidiendo un desarrollo equitativo", dijo Nancy Ramírez, directora de incidencia política de la organización.

Par la elaboración del informe VOCES, Save the Children consultó a 3,133 menores de edad en 60 escuelas públicas de 13 estados mexicanos: Baja California, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Yucatán.

Según datos de la organización, en 2016 se registraron 1,105 asesinatos a menores de edad, lo que supone un promedio de tres al día, mientras que 6,226 desaparecieron.

El informe destaca que 91% de los niños se sienten seguros en casa, y el 83% en la escuela; sin embargo, solo 25% perciben seguridad en sus comunidades.

Otro de los aspectos destacados es el del acoso y la discriminación. El acoso escolar hace sentir mal a 21% de los menores mexicanos.

Además, 31% señalan haber sido víctimas de algún tipo de discriminación, principalmente por el cuerpo, el color de piel, el género y la orientación sexual.

"Ante este complejo contexto, encontramos que las voces de niñas, niños y adolescentes no son escuchadas. Si en esta etapa no les escuchamos, estaremos violando sus derechos básicos y perdiendo la oportunidad de tener adultos participativos", señaló María Josefina Menéndez, directora general de Save the Children México.

Precisamente, México vivió el pasado 1 de julio el mayor proceso electoral de su historia, en que se eligió al próximo presidente del país, a congresistas y senadores, ocho gobernadores, el jefe de Gobierno de Ciudad de México y cerca de 3,400 cargos locales.

Sin embargo, el informe destaca que "la participación infantil es uno de los derechos de mayor rezago en México", no solo en cuanto a la toma de decisiones en la escuela y en casa, sino también a nivel político.

De acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 25% de los adultos mexicanos consideran que las opiniones de los menores sobre decisiones políticas no deben ser consideradas.

Por ello, Save the Children pidió al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá la Presidencia el 1 de julio, que adquiera "un firme compromiso con los niños y adolescentes" y desarrolle mecanismos de "participación efectiva" para los menores.

También exigió "protegerles contra toda forma de violencia", puesto que el "entorno hostil" que viven les genera un "estrés tóxico" que afecta a su salud y desempeño académico.





JGM