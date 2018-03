SECUESTRO DE JOVEN

"Ignorantes autoridades en Sonora por no investigar caso de secuestro": Miranda de Wallace

La fundadora de "Alto al Secuestro" lamentó que la Fiscalía de Sonora no investigara de oficio el secuestro de un joven, denunciado en redes sociales.

MÓNICA MIRANDA / CORRESPONSAL 06/03/2018 05:16 p.m.

Isabel Miranda de Wallace (Foto tomada de la web)

Apatía e insensibilidad para perseguir el delito de secuestro, se detectó en Sonora por parte de la asociación nacional "Alto al Secuestro" debido a que no se abrió carpeta de investigación en el caso reciente de un joven plagiado en Hermosillo.

Isabel Miranda de Wallace presidenta de dicha organización dijo que la situación en el estado pudiera estar peor de lo que se cree, y que en realidad sea la ignorancia de las autoridades la que impidió actuar correctamente en el secuestro de Isaac en enero de este año, hijo de un empresario y líder de congregación cristiana.

La activista calificó de ignorantes a las corporaciones de impartición de justicia en Sonora, por asegurar que no podrían iniciar investigación del caso debido a que no hubo denuncia por parte de familiares o amistades cercanas.

"Desde el momento en que la autoridad tiene conocimiento de un caso de un secuestro, debe intervenir, independientemente si los familiares de la víctima quieren o no".

De enero de 2017 a enero de 2018, el delito de secuestro incremento en un 200 por ciento en la entidad; sin embargo, las cifras no alarman pues el aumento fue de cero casos a dos privaciones de la libertad, indicó la activista.

Agregó que lo grave es la falta de protocolos a seguir y la poca disposición para investigar el caso.

"Es independiente a la postura de la víctima. Puede ir o no a declarar porque nadie puede obligar a la víctima a declarar, pero si es obligación de la autoridad investigar quiera o no quiera la familia, es si es una cuestión jurídica que marca la ley y si no lo hacen, incluso incurrirían en responsabilidades los funcionarios".

En el tema de secuestros, agregó que la entidad sonorense no tiene datos escandalosos y que probablemente ahí radique la falta de interés y la ignorancia al no atender correctamente los casos que se llegan a dar.

"Realmente no ocupan los primeros lugares, tienen poco secuestro Sonora en términos generales, no es un tema escandaloso como se ve en otros estados".

Otra falla encontrada en la administración sonorense, dijo, es la no implementación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito, lo que consideró reprobable.

"Es de las cosas que tenemos que hablar, no tienen fondo, no tienen ayuda y no nada más para las víctimas del delito de secuestro si no en términos generales porque la ley establece que ellos deberían de tener una Comisión Ejecutiva bien formada y con recurso y no lo estamos viendo en la práctica".

Con la aplicación de este sistema, comentó que las autoridades pudieran responder de manera correcta ante cualquier caso que se presente y no se impune como sucedió con el secuestro registrado en enero.

Esta es una de las razones por las que las bandas de secuestradores lo siguen haciendo, mencionó.

"Esto es lo que está sucediendo, es decir, no están atacando a los delincuentes y eso es imperdonable, repito, les exigimos que cumplan con su deber y se investigue".

Miranda de Wallace visitó Sonora en busca de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano para plantearle las deficiencias en la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General de Sonora.

Calificó de lamentable la poca protección de las víctimas de delitos.

"Vamos a solicitar reunión con la gobernadora, por lo que hemos visto ella tiene apertura en estos temas y confiamos en que nos abrirá las puertas y tendrá disponibilidad para atacar este problema de falta de eficiencia de la autoridad en estos casos".

El secuestro del joven Isaac no fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia, pero sí por medio de videos expuestos en redes sociales, dirigidos al grupo cristiano al que pertenecen, mismos que se mantuvieron restringidos al público en general.

mvf

