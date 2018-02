INSEGURIDAD

Crónica de un secuestro: Fany narra el terror que vivió

"El viernes en la noche, a la salida del Metro, me trataron de secuestrar", así comenzó el relato de la joven mexiquense.

RODRIGO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 06/02/2018 12:32 p.m.

"Por cada mujer que subieron a ese taxi y nunca las volvieron a ver" (Foto tomada de la web)

La cuenta de Twitter de @Fanysitaa comenzó a sonar el 7 de septiembre del 2017, cuando en una "dinámica" escondió 30 bolsas de Totis en la Biblioteca Vasconcelos, en la Ciudad de México, dejando como pistas referencias de libros: "Estos Totis se enamoraron de la mamá de su mejor amigo", "La vuelta al mundo en 80 Totis", "Totis para uno y uno para Totis", etc.

Hoy escondí 30 bolsas de Totis en la biblioteca Vasconcelos.

Aquí las pistas para encontrarlos. pic.twitter.com/amTwSkneT6 — Natividad (@Fanysitaa) 7 de septiembre de 2017

Sin embargo, ayer, 5 de febrero, los miles de seguidores de Natividad, su nombre en la red social, leyeron 18 tuits en los cuales contó los minutos de terror que vivió y tuvo que guardarse en las entrañas durante tres días.

Los hechos ocurrieron el viernes 3 de febrero en Ecatepec, Estado de México, municipio que la misma joven se ha dicho orgullosa de pertenecer pese a los niveles de incidencia delictiva.

1 fav y te digo algo de Ecatepec — Natividad (@Fanysitaa) 18 de noviembre de 2017

Sucedió saliendo del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, pese a que no detalló la estación, todo indica que ocurrió en la Línea B, particularmente en las últimas estaciones cercanas a la terminal Ciudad Azteca, donde usuarios han denunciado asaltos violentos dentro de las instalaciones y autoridades niegan rotundamente.

"El viernes en la noche, a la salida del Metro, me trataron de secuestrar. Un hombre que gritaba ´taxi seguro´ cerca de mí, me agarró de los brazos fuerte, me miró a los ojos y me dijo: ´No vayas a gritar, te vas a ir conmigo´.", comenzó su relató Fany.

Luego, la joven tuvo lo que definió como un "microsegundo de Shock". Comenzó a gritar y a jalonear con el sujeto que intentaba llevársela.

Tras el forcejeo, logró zafarse y empujarlo. Fue entonces cuando sintió un fuerte golpe en la cabeza quedando así inconsciente en el suelo.

Cuando reaccionó, continua relatando, estaba en el suelo, llorando y arrastrándose por el dolor, uno que definió como "el madrazo de mi vida".

Posteriormente, tres hombres quisieron ayudarla, pero el shock de lo sucedido le hizo pensar que los sujetos eran cómplices de aquel que intentó llevársela.

Finalmente, sin detallar cómo, Natividad llegó a su casa gritando, llorando, donde se escondió y se tiró al suelo.

Fany no precisó si levantó alguna denuncia con las autoridades sobre lo sucedido aquella noche de viernes "triste y oscura".

"Por cada mujer que subieron a ese taxi y nunca las volvieron a ver"

"Desde entonces me siento horrible, física y emocionalmente. Obviamente no puedo dormir porque sueño con el hombre que quería meterme a un carro para violarme, venderme, torturarme, matarme", menciona la joven reflexionando sobre lo que le pudo pasar.

Y agrega: "Todo lo que era importante horas antes, ya no lo era. Todo lo que yo era antes de ese momento, ya no existía. Me he imaginado el titular ´Desaparece joven de 20 años en el metro en el Estado de México´.

Natividad lamenta lo constante que son estás historias para las mujeres en México, sobre el posible titular en los medios continúa: "Ni siquiera me hubieran puesto nombre, porque al día siguiente le pasaría a otra mujer lo mismo".

"En las marchas grito ´NI UNA MÁS, NOS ESTÁN MATANDO´. Y es en serio, nos están matando, nos están secuestrando, desapareciendo, vendiendo, violando"

Le quitaron "un cachito de vida", así fue para Fany lo sucedido el viernes pasado. "Tengo mucho miedo de hoy, de mañana y de siempre. Porque siempre voy a ser mujer".

Y algo tiene claro, ante la constante revictimización, la joven mexiquense subraya que no tiene la culpa de lo sucedido, no por andar sola en la calle y tan noche, ni por vivir en Ecatepec.

Se lanza, además, contra quienes subestiman la violencia de género y menos precian el movimiento feminista:

"Yo creo que ustedes que me leen, me hubieran buscado o aunque sea hubieran sentido feo. Pero ¿lo demás que no es internet?, ¿los que nos dicen Feminazis?, ¿los que se burlan de los que vivimos en el Estado de México? Y ¿los que hacen chistes con los feminicidios?".

Continúa: "Y ¿los que creen que nos hacen un favor por no violarnos en sus taxis cuando nos quedamos dormidas? Y ¿los que venden nudes de mujeres? Y ¿los que les pegan a sus novias? Y ¿los que van a limpiar las letras de CU después de una marcha exigiendo justicia por Lesvy?".

Unos segundos, quizá minutos, le robaron la tranquilidad a Natividad, tiene miedo, no quiere salir a la calle de nuevo; pero sabe también que eso tiene que superarse, por ello hace una promesa: "les juro que voy a gritar, a pintar, a golpear, a pelear por cada desaparecida".

"Por cada mujer que ese viernes en la noche subieron a un taxi y nunca volvieron a ver", concluyó su hilo de tuits Fany.

El viernes en la noche, a la salida del metro, me trataron de secuestrar.

Un hombre que gritaba "taxi seguro" cerca de mí, me agarró de los brazos fuerte, me miró a los ojos y me dijo No vayas a gritar, te vas a ir conmigo. — Natividad (@Fanysitaa) 6 de febrero de 2018

#MiEdomex: el terror en los mexiquenses

#MiEdomex, así llaman las páginas de Facebook de denuncia a la entidad mexiquense. Y ¿cómo no ser así?, sí los delitos dentro de la entidad son una constante, ni que decir para las mujeres, que son un blanco fijo para el crimen.

A diferencia de Natividad, el año pasado en el Estado de México, 173 personas no corrieron con la misma "suerte" y el secuestro fue consumado.

Así lo señala información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La entidad mexiquense fue el estado que más homicidios dolosos de mujeres registró en todo el país durante el 2017, con 301 casos, de los 2 mil 585 reportados.

Lo que significa que el Estado de México abarcó el 11.6% de los asesinatos de mujeres de todo México.

Implica además que un promedio de casi un homicidio de mujer al día en la entidad mexiquense.

También apareció en los primeros lugares de los estados con mayor casos de feminicidio tipificados en todo el país con 57, por debajo de Sinaloa (entidad que califica todo asesinato de mujer como feminicidio), Veracruz y Oaxaca.

Cabe señalar que para que un feminicidio sea catalogado como tal, el delito debe presentar características determinadas, las cuales varían por entidad.

Por ejemplo, en el Estado de México, el código penal señala que la muerte de una mujer es feminicidio cuando la víctima presente signos de violencia sexual, que se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, que existan antecedentes de violencia, que haya existido entre la víctima y el agresor una relación sentimental o de confianza, amenazas previas, que la víctima haya sido incomunicada o que el cuerpo de la víctima haya sido expuesto.

Además, el año pasado se reportaron 3 mil 954 delitos sexuales en el Estado de México , es decir, un promedio de 10 crímenes de esta índole al día.

Abuso sexual, violación simple y violación equiparada, los delitos que más se cometen contra las mexiquenses en materia.

