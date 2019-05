Famosos envueltos en oscuras sectas, cultos, movimientos religiosos, hermandades y comunas

REDACCIÓN 24/05/2019 09:16 p.m.

Al hablar sobre el origen de sectas, cultos, grupos o nuevos movimientos religiosos; surge una amplia gama de hipótesis, muchas de ellas van de lo complejo a lo más simplistas, pero casualmente desembocan en estos dos factores: el poder y la necesidad. El hombre tiene "necesidad" de lo religioso, de Dios o un poder superior, que le es connatural. Cuando las religiones tradicionales no satisfacen, con causa razonable o sin ella, las sectas, el placer, el poder, etc., suplen la ausencia de un Dios. Los famosos al igual que cualquier persona convencional, tiene la necesidad de pertenecer, de sentirse amados, de ejercer poder, de buscar consuelo, apoyo o la guía de un poder supremo; lo más riesgoso, es que al ser figuras públicas se convierten para bien o para mal, en estandarte para otras personas.

Actualmente vivimos una época de irracionalismo, las carencias familiares y sociales, la sobre exposición a las redes sociales, la fascinación por lo novedoso, el afán por sentir algo, por la moda, por lo mágico, por el sexo; es lo que de acuerdo a expertos en psicología y teología ha llevado a más gente a refugiarse en todo tipo de sectas, dando oportunidad a que su líderes fomenten un imperialismo ideológico, económico y hasta sexual.

ESTOS ACTORES Y ACTRICES DESDE NIÑOS FUERON LLEVADOS POR SUS PADRES A SECTAS Y MUCHOS OTROS INCLUSO HASTA NACIERON EN ELLAS.

LA CIENCIOLOGÍA

Hace 75 millones de años un soberano galáctico llamado Xenu confinó en la Tierra a los "thétanos", malvados espíritus que hasta nuestros días infectan las psiqués de los hombres, causando males que sólo pueden curarse con mucho dinero y sesiones de "clarificación". Esto, que podría parecer un cuento de ciencia ficción, no es otra cosa que el postulado de la Iglesia de la Cienciología, una secta que por medio de amenazas y extorsiones, ha construido un imperio económico conquistando a estrellas de Hollywood, empresarios y políticos de todo el mundo.

ELISABETH MOSS

La actriz, conocida por su papel de Peggy Olson en "Mad Men" o su personaje protagonista en la reciente serie "The Handmaid's Tale", fue introducida por sus padres a la cienciología. Para quienes desconozcan su existencia, esta doctrina religiosa nacida en los años 50 defiende la existencia de unas fuerzas malvadas que un extraterrestre dejó en la Tierra hace millones de años. O al menos eso es lo que se puede saber de esta secta, que evita dar muchos detalles de sus creencias. La actriz, nominada a un Emmy este año, siempre ha sido muy cauta con sus declaraciones, y nunca ha defendido la ideología en público.

VAL KILMER

El actor también creció dentro de la Iglesia de la Cienciología, y hasta donde se sabe sigue siendo un gran devoto de la misma. De hecho, el año pasado se le diagnosticó un tumor en la garganta y se negó a recibir tratamiento. Los miembros de esta secta no creen en la medicina moderna, sino en rezar para conseguir la cura. ¿El resultado? Un día comenzó a sangrarle la garganta y tuvo que ser llevado de urgencia al hospital, donde los médicos le salvaron la vida. Aunque más abierto a la medicina, Kilmer sigue firme en sus creencias.

TOM CRUISE

Han salido a la luz varias acusaciones sobre el comportamiento de Tom Cruise dentro de la comunidad. La actriz y ex miembro de la iglesia de la Cienciología Leah Remini no ha tenido miedo en señalar directamente a Cruise como uno más del equipo abusivo del grupo religioso: "Él es muy consciente de los abusos que ocurren en Cienciología. Él ha sido parte de ellos". "La gente piensa que Tom es una víctima inocente en todo esto. La mayor parte de los cienciólogos lo son, pero él no está en la misma categoría", afirma Remini, que cuenta también que Cruise es el mejor amigo de David Miscavige, el actual presidente de la Iglesia de la Cienciología, que fue su testigo en la boda del actor con Katie Holmes en 2006.

"A los cienciólogos se les dice que Tom Cruise está salvando el mundo, por lo que es considerado una deidad dentro de la Cienciología", afirma Remini que también ha desvelado que a Tom Cruise incluso se le llama "Mister Cruise", como al resto de miembros del personal. Leah Remini dejó la organización en 2013 y desde entonces no ha cesado en denunciar las prácticas abusivas dentro de la Cienciología.

LA SECTA CHILDREN OF GOD, TAMBIÉN CONOCIDA COMO LA FAMILIA INTERNACIONAL O HIJOS DE DIOS

A raíz de la contracultura hippie que floreció en los Estados Unidos a finales de los sesenta, surgieron un sinfín de nuevas concepciones que trataron de transformar la vida en su conjunto. Uno de los experimentos sociales más extraños y decadentes que se generó a partir de esta concepción fue "The Children of God", un movimiento religioso e ideológico creado por David Brandt Berg en California, en 1968. Berg era un ex pastor cristiano que se adhirió al auge hippie en San Francisco, para después formar su propia iglesia. El culto consistió en la máxima de amor y paz enfocándose a través del sexo, la actividad favorita de Dios según Brandt, de forma que la liberación sexual tomó un tinte dogmático y religioso: no se trataba de la exploración y el disfrute del cuerpo por sí mismo, sino de una actividad religiosa que se concentraba en satisfacer el placer y al mismo tiempo, cumplir con la palabra de Dios.

"Nos lavaron el cerebro de tal manera que todos creíamos que el sexo libre era parte de la expresión de amor hacia Dios. Incluso cuando se trataba de niños muy pequeños, que ni siquiera entendían lo que estaban haciendo", relató una de las víctimas, quien desde niña fue obligada a acostarse con adultos por un supuesto amor a Dios.

ROSE MCGOWAN

La actriz vivió durante su infancia en una comuna italiana controlada por un movimiento llamado Children of God (CoG), que ha ido cambiando de nombre hasta llegar, en la actualidad, a The Family International. McGowan, al igual que sus compañeras mujeres, estaban obligadas a mostrar su amor por Dios a través de los actos sexuales, por lo que se ha asociado a esta secta con delitos de violencia sexual. "No había periódicos, ni televisión. Te mantenían en la oscuridad para que obedecieses. Me acuerdo de me acuerdo cuando miraba cómo los hombres de la secta trataban a las mujeres, y a una edad muy temprana decidí que yo no quería eso. Las mujeres estaba allí para servir a la sexualidad masculina", contó en una entrevista.

JOAQUIN PHOENIX

El actor también formó parte, como McGowan, del movimiento llamado Children of God (CoG). De hecho, pasó los cuatro primeros años de su vida en Latinoamérica, donde sus padres llevaron a la familia para alistarse a las filas de la secta. Eran personas de convicciones religiosas muy fuertes, pero en cuanto se dieron cuenta de lo que pasaba allí, decidieron volver a los Estados Unidos. El hermano mayor del actor, River Phoenix, lo describió así: "Los niños de tres años eran animados a realizar juegos sexuales con sus padres y otros adultos. Pero se ponía incluso más énfasis en que los niños se estimulasen unos a otros". Más tarde reconocería que él mismo perdió la virginidad a los 4 años.

CLAN TREVI-ANDRADE

El grupo que formó Sergio Andrade y al que arrastró a Gloria Trevi hace más de 17 años fue llamado por la prensa 'El clan Trevi – Andrade' a raíz de que el productor musical se dedicó a "reclutar" jóvenes y niñas con el supuesto objetivo de hacerlas famosas aunque, a decir de algunas implicadas, lejos de esa meta, durante 15 años él se dedicó a formar un harem particular en el que ejercía dominio total sobre las jóvenes.

El inicio esta escalofriante historia se remonta a mediados de los años 80, en Ciudad de México, cuando Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, una joven compositora talentosa y llena de ilusiones, llegó a entrevistarse con Sergio, quien era considerado un genio musical y uno de los productores musicales más exitosos de su época, por hacer famosos a figuras como Lucero, Yuri o Lorenzo Antonio. Al conocerse, surgió entre ambos una gran química que los llevaría a crear a Gloria Trevi, el personaje que sería una de las artistas más prometedoras y polémicas en el panorama musical de la época.

Su imagen con medias rotas además de su conducta excéntrica la colocó rápidamente en la cima del éxito con su primer disco, lanzado en 1989: ´¿Qué hago aquí?´. Ella siempre iba acompañada de algunas coristas o bailarinas aunque nadie se imaginaba lo que pasaba al terminar el show.

Se ha hablado de cosas vinculadas a este caso tan lúgubres y macabras, como asesinatos, golpizas, tortura psicológica, acoso sexual y demás aberraciones que han relatado algunas de las supuestas víctimas en libros y entrevistas brindadas a lo largo de este tiempo: "Fui golpeada durante quince años aproximadamente, me llevaron un día al hospital pues de tantos cinturonazos me quedé inconsciente", relató María Raquenel Portillo, en 2015.

Fue hasta 1997 cuando Aline Hernández -quien estuvo casada con el productor- ventiló detalles de la vida al lado de Sergio Andrade e interpuso una demanda en su contra por los cargos de corrupción de menores, lenocinio y sacó a la venta el libro "La Gloria por el Infierno", que relata su experiencia al lado de Sergio Andrade.

Otra de las acusadoras es María Raquenel Portillo -conocida como "Mary Boquitas"- quien asegura que aún falta mucho por contar y ya prepara un libro con su versión de lo que vivió cuando con tan sólo 14 años de edad se casó con Andrade y formó del grupo de pop: "Boquitas Pintadas". También se trabaja en una serie de televisión que presuntamente se llamará "El clan".

Gloria y María son sólo dos de las 12 mujeres que supuestamente vivieron abusos durante los años 90. Sergio tiene seis hijos dentro del clan -de los que se tenga conocimiento. El primero, un varón con Sonia Ríos que nació en 1993. En 1997, Karina Yapor dio a luz a Francisco Ariel en España. Gloria Trevi tuvo una niña llamada Ana Dalay que murió en Río de Janeiro, el 13 de abril de 1999 y Ángel Gabriel de quien siempre se ha especulado que también es hijo del productor musical.

NXIVM LA SECTA DE ESCLAVAS SEXUALES

Así comenzó la historia de la oscura secta que es financiada por ricos y famosos. En 1998, Keith Raniere, un supuesto gurú de la autoayuda, motivación y desarrollo personal, creó la organización "Programas Ejecutivos de Éxito", a través de la cual impartía talleres de cinco días por los que cobraba hasta 5 mil dólares; cinco años más tarde, Raniere fundó Nxivm, con sede en Albany, Nueva York, que tenía centros operativos por todo Estados Unidos, México, Canadá y varios países del resto de América.

En el año 2015, Raniere forma una sociedad secreta dentro de Nxivm llamada "DOS", cuyo significado sería "Amo de las compañeras obedientes" o "El voto".

Las adeptas a "DOS", eran mujeres se convertían finalmente en sus esclavas sexuales, siendo forzadas a realizar tareas domésticas y marcadas a fuego como ganado en sus zonas pélvicas con las iniciales del líder, ceremonia que grabada y en la que todas tenían que estar desnudas.

Las "aspirantes" debían entregar información, fotografías y videos comprometedores que serían usados en su contra en caso de abandonar el culto.

La actriz Allison Mack, quien interpretó a "Chloe Sullivan" en la popular serie de televisión "Smallville", representó un macabro papel; las autoridades creen que era la segunda al mando en "DOS".

Nxivm tenía presencia en México, donde operaba a través de los Executive Success Programs (Programas de éxito ejecutivo o ESP, según sus siglas en inglés). La filial estaba dirigida por Carlos Emiliano Salinas Occelli, hijo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, quien dimitió tras la detención de Keith Raniere.

Emiliano y Cecilia Salinas Occelli, hijos del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, conocían desde 2015 la existencia de un grupo secreto de mujeres al interior de Nxivm, en el que se imponía a las participantes la entrega de confesiones altamente comprometedoras, material íntimo y sexual, así como el resguardo documental de bienes para garantizar su secrecía y evitar las deserciones.

Recientemente han salido a la luz los nombres de los hijos e hijas de importantes empresarios, y expresidentes mexicanos, que formaron parte de Nxivm.

ESTOS OTROS FAMOSOS TAMBIÉN CONFESARON HABER FORMADO PARTE DE UNA SECTA

MICHELLE PFEIFFER

La veterana actriz se involucró desde muy joven en un movimiento conocido como inedia o respiracionismo, que, básicamente, defiende que la comida es innecesaria. Pfeiffer se sometió durante mucho tiempo a la abstinencia de comida como parte de las rutinas de esta secta, y tiempo después reconoció que no era consciente de en lo que estaba metida. De hecho, investigando para una película sobre sectas se dio cuenta de que ella estaba en una.

ANGUS T. JONES

Aunque bastante más crecido, este actor es el que interpretó al niño de 'Dos hombres y medio', una serie de la que renegaría tiempo después debido a sus creencias. Jones dio a conocer su vinculación con el grupo de The Forerunner Chronicles a través de un vídeo lanzado a Internet, donde decía que no pensaba interpretar al personaje nunca más porque era un show "inmundo". En el vídeo, junto a él, se encontraba el creador de la agrupación, Christopher Hudson, famoso por sus conspiraciones contra el mundo de la farándula.

GLENN CLOSE

El padre de la actriz, el Dr. William Taliaferro Close, la llevó a ella y a su familia a Suiza para unirse al Moral Re-Armament, un movimiento espiritual extremadamente restrictivo en el que vivió desde los 7 hasta los 15 años, cuando escapó a los Estados Unidos. "Básicamente no tenías permitido hacer nada, o te hacían sentir culpable por por cualquier deseo antinatural", declaró Close a The Hollywood Reporter. Esta secta basaba su ideología en los valores de la pureza, honestidad, desinterés y amor, que, sin embargo, llevaba a sus miembros a una dictadura total de sus sentimientos y acciones.

PATRICIA ARQUETTE

Tanto la actriz como sus cuatro hermanos (entre los que se incluyen el también actor David Arquette), vivieron una infancia muy turbulenta. Sus padres eran drogadictos y violentos, y creyeron que la mejor manera de criar a sus hijos era aislarlos del mundo, sin electricidad ni agua corriente. La intención era fundar su propia secta, una sociedad utópica, basada en las creencias de The Great Life Force.

ELLEN DEGENERES

La presentadora ha hablado en muchas ocasiones abiertamente sobre su pasado. Su padre fue un predicador de la Christian Science Church, en la que no se creía en la medicina moderna. DeGeneres no visitó el médico hasta los 14 años. "No se bebía, ni fumaba ni maldecía. No vi emociones profundas por parte de mis padres nunca. Todo era extremadamente educado y superficial. Nunca sabía qué estaba sintiendo la gente - todo estaba bien todo el tiempo", cuenta.

WINONA RYDER

La actriz, que ha revitalizado su carrera gracias a la serie 'Stranger Things', creció en una comuna llamada The Rainbow Family. Ella y su familia vivían con otras siete familias en un espacio reducido sin electricidad, bajo la creencia de la no violencia y la igualdad. Era un grupo pacífico, aunque tenía una reputación ligada al abuso de drogas. Ryder declararía más tarde que tener las drogas tan cerca sólo le hizo tener claro que no quería.

FAMOSOS QUE HAN SIDO SEÑALADOS COMO ILLUMINATIS

La secta de los Illuminati ha causado controversia desde que se sabe de su existencia, según la información que se puede encontrar en línea (rumores sin fundamentos reales), ya que se supone que es un culto secreto, quienes conforman esta secta son personas de la élite social, magnates que controlan al mundo a través de las finanzas y que intentan controlar a las futuras generaciones por medio de figuras mediáticas, es una manera inteligente puesto que las celebridades muchas veces funcionan como inspiración para los más jóvenes...

Según algunos investigadores cibernéticos (fanáticos que rebuscan por todos lados señales "extrañas"), una de las cosas que delatan a los miembros Illuminati son las señas que hacen con las manos como símbolo de lealtad a la orden, las señales son varias...

SEÑA ILLUMINATI: "Triple seis" y la "pirámide"; el triple 6 se hace uniendo los dedos índice y pulgar y los tres dedos restantes se dejan libres y un poco curvados, es un símbolo para el "señor de la luz" (Lucifer). La pirámide se forma con ambas manos usando los dos pulgares como la base de ésta, simboliza la cúspide y el control del mundo con sus diferentes estatus.