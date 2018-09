Secretaría de Cultura debe premios a ganadores literarios en la Feria del Libro

AXEL CHÁVEZ/ CORRESPONSAL 19/09/2018 06:48 p.m.

La Secretaría de Cultura de Hidalgo adeuda el pago a los ganadores de la edición 2018 de los premios literarios Ricardo Garibay y Efrén Rebolledo, cuyo reconocimiento fue entregado sin el estímulo económico, el 20 de julio por el gobernador Omar Fayad Meneses, durante la inauguración de la Feria Infantil y Juvenil (FLIJH) del Centro Cultural del Ferrocarril.

La dependencia, además, debe entre 80 y 85 por ciento de los 2.5 millones de pesos que costó este evento, el cual culminó el 14 de agosto, después de realizar actividades itinerantes en 24 municipios, reconoció el secretario de Cultura, Olaf Hernández Sánchez, al presentar un informe de los resultados de la FLIJH, que, destacó, tuvo una asistencia de 63 mil personas.

El licenciado en Derecho también aceptó que a dos meses de la entrega que hizo Fayad Meneses, en la cual, además de un diploma, dio los supuestos cheques, los escritores Enid Adriana Carrillo Moedano y Eduardo Islas Coronel no han recibido los 50 mil pesos que estipulan cada una de las convocatorias, lo cual, justificó, se debe a la falta de recursos federales después de los comicios del primero de julio.

"Teníamos mucha esperanza de que el proceso electoral no perjudicara tanto la tramitación, la ministración, etcétera, de los recursos donde están presupuestados estos incentivos (...), pero resultó que sí, y realmente el proceso electoral nos impidió hacer una gestión efectiva de estos fondos, no tanto por la parta del estado, sino de la federación", indicó el titular de la dependencia, la cual, en octubre de 2017, rescindió contrato a trabajadores, incluidos promotores y miembros de la comunidad artística del estado, después de siete quincenas sin que ellos recibieran pago salarial, por supuesta falta de liquidez económica.

Por La noche nunca termina, Enid Carrillo se hizo acreedora al premio de cuento Ricardo Garibay, en tanto que Eduardo Islas Coronel fue galardonado en el certamen de poesía, que lleva el nombre de Efrén Rebolledo, por su libro No sé por dónde empiezan a romperse los objetos.

Aunado al reconocimiento y el estímulo de 50 mil pesos, el Fondo de Cultura del Estado compromete la publicación impresa de las obras; no obstante, los premios de 2017 –es decir, los que antecedieron a estos ganadores– aún no son entregados a la secretaría, por otro adeudo con la editorial contratada, reconoció Hernández Sánchez, aunque no mencionó el nombre de la empresa.

"Se mandó a hacer todo el proceso editorial y de impresión, y prácticamente ya están listos. También comprendemos a la empresa que nos hizo favor de imprimirlos su decisión de no entregar este material en tanto no paguemos el monto total", expuso el funcionario, tras ser cuestionado por este retraso y la falta de pagos a los creadores.

Historias sin importancia, de Christian Negrete Perales (Premio Ricardo Garibay 2017) y Raíz en la memoria, de Myrna Yanira García Vargas, distinguida con el galardón Efrén Rebolledo, debieron presentarse durante la Feria del Libro 2018; sin embargo, al no tener los ejemplares, los eventos editoriales no se llevaron a cabo.

Olaf Hernández estimó, "si es que no nos ponen una traba más en una oficina (federal)", que a final de mes puedan recibir recursos y pagar tanto a los ganadores de los premios 2018 como a la editorial que imprimió los libros seleccionados tras la convocatoria 2017.

CULTURA CON DOS VARAS

El 13 de octubre del año anterior, al firmar sus recibos después de tres meses y medio sin cobrar, empleados de Cultura fueron notificados de su baja, por supuesta falta de recursos.

"Lo que olvidaron las personas encargadas de darme el anuncio es que yo elaboré el proyecto por el que se me ´pagaba´, del cual queda un monto suficiente para tenerme ahí hasta marzo de 2018", expuso el escritor Diego Castillo Quintero, autor de La batalla de las luciérnagas, libro con el que obtuvo el Premio de Cuento Ricardo Garibay 2007.

La recisión, indicaron exfuncionarios que optaron por no revelar su nombre ante posibles represiones, afectó a por lo menos 20 personas, encargadas de elaborar proyectos artísticos-culturales.

El narrador hidalguense, quien laboraba en la Subdirección de Información, área en la que, confirmó, también fue destituida una de sus compañeras, había publicado en sus redes sociales relatos breves relacionados con los días que llevaba sin percibir salario, lo cual, conjeturó, pudo estar vinculado con su despido.

"Soñé que me pagaban y era muy feliz.

"Despertar a la realidad de ya tres meses y medio sin recibir mi sueldo es, justo ahora, un poco más triste", escribió en Facebook el día previo a su baja, mientras escritores y artistas visuales lo motivaban a promover un proceso administrativo por agravio a sus derechos laborales.

En tanto creadores fueron dados de baja por falta de recurso económico, y ganadores de certámenes no han recibido la cantidad que establece la convocatoria o los ejemplares impresos de sus obras, Juan Manuel Menes Llaguno, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH) que fue beneficiado con una notaría en el último año de mandato del exgobernador José Francisco Olvera Ruiz –por lo cual está inmerso en juicios de amparo por posible conflicto de interés–, cobra 28 mil 631 pesos mensuales de la Secretaría de Cultura de la entidad, como remuneración por aportaciones culturales.

El informe de ingresos fue proporcionado por la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, como respuesta a la solicitud con número de folio 00419118 que dirigió La Silla Rota para conocer la percepción económica, estímulo, subsidio o cualquier tipo de apoyo, monetario o en especie, otorgado al exmagistrado por su categoría como creador y cronista del estado.

El gobierno especificó que dentro de la Dirección General de Vinculación, Programación y Difusión Cultural, Menes Llaguno tiene un sueldo de 4 mil 46 pesos, pero una compensación de 24 mil 585 pesos. No obstante, no precisó desde cuándo es beneficiario de este monto, quién lo autorizó y las actividades específicas que debe realizar el también exsecretario de Contraloría.

Según el titular de Cultura, la derrama económica de la edición 2018 de la Feria del Libro fue de 1 millón 37 mil 504 pesos provenientes de ventas de sellos y casas editoriales, punto Somos Hidalgo y venta de artesanía; la FLIJH, en tanto, costó 2.5 millones de pesos, de la que adeudan al menos 80 por ciento a proveedores.

