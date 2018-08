Así respondió Sebastián Rulli a los que criticaron su nuevo look y cuestionaron su edad

REDACCIÓN 22/08/2018 08:57 p.m.

Agencia México: Sebastián Rulli causó una gran controversia en redes sociales hace menos de un mes, cuando dejó crecer su barba y la mostró de color blanco, look que provocó infinidad de comentarios y críticas por parte de sus seguidores y detractores.

Sin embargo, este miércoles decidió volver a su aspecto tradicional de barba corta y, afirmando que lo hizo por convicción y no por los mensajes negativos que recibió, envió un mensaje contundente a sus haters.

Mírenme a los ojos... ¡Este soy Yo! Con o sin barba; blanca decolorada o de mi color natural. La mirada es el reflejo del alma, ahí está mi esencia. La vejez en cambio no se mide por el color del cabello o las arrugas, sino por la forma en que se vive. Hay gente que tiene muchos años y es más joven que muchos de menos edad. Las apariencias son solo eso, inició Rulli su mensaje.

Afirmando que los ataques que ha recibido no le afectan, agregó: "Dejen de vivir para cumplir con las expectativas ajenas. Disfruten de su presente, ámense. Nadie los conoce mejor que ustedes mismos como para consentirse y luchar por sus propios sueños. No permitan que la amargura de otros afecte su autoestima. Ríanse y respondan con amor y una sonrisa. Es el mejor remedio contra lo negativo. No dejen que nada ni nadie les impida ser felices".

Asimismo, el actor de 43 años subrayó que esta muy orgulloso de la edad que tiene y representa. "Maduren con dignidad y sabiduría. La experiencia es lo único que no se compra ni se hereda. ¡¡Vivan al máximo sus placeres, sus locuras, sus sueños sin afectar al prójimo obviamente!!. En resumen: "Sean felices!!"".

Finalmente, recalcó: "se los dedico a todos aquellos que se divirtieron conmigo y mi barba Blanca y ¿por qué no?, también a todos los que me bullearon, esperando que les llegue mi mensaje hasta lo más profundo de sus corazones. #avivirconamor #behappy #nobullying #barbablanca #locolindo".

Gozando de una de las mejores etapas de su vida, es como el argentino sigue aprovechando su descanso de la pantalla chica para convivir con sus amigos y disfrutar de su romance con la actriz Angelique Boyer.





