TRAGEDIA EN EU

Ahora en Seattle: camión atropella a peatones y deja 4 heridos

Se desconoce si el accidente fue inintencional o se trate de un acto terrorista

REDACCIÓN 28/12/2017 03:19 p.m.

Aún se sabe muy poco del incidente. (Tomada de Twitter).

Hace una semana del casi el mismo incidente en Melbourne, Australia, este jueves 28 de diciembre un camión de la empresa Shuttle Express embistió a peatones en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos.

El saldo es de cuatro heridos en el choque contra un edificio, al momento de dar servicio de traslado a viajeros hacia el aeropuerto de la ciudad.

Pese a que el accidente pudo ser inintencional, las autoridades no descartan que se trate de un acto terrorista.

De acuerdo al departamento de Bomberos de Seattle, los cuatro heridos ya fueron hospitalizados, pero se desconoce su estado de salud.

Firefighters on-scene of reported car into building at 5th Ave./Pine St. Medics evaluating patients. More info when available. — Seattle Fire Dept. (@SeattleFire) 28 de diciembre de 2017

Collision on Aurora Ave N & N 127th St blocking the left southbound lane. Use caution. pic.twitter.com/5pHWVwBdK3 — SDOT Traffic (@SDOTtraffic) 28 de diciembre de 2017

Hace una semana, el pasado 21 de diciembre, una camioneta tipo SUV atropelló por la tarde a un grupo de peatones a las afueras de la principal estación de trenes y subterráneos de Melbourne, con saldo de 15 heridos, 13 de ellos trasladados a un hospital.

Dos personas fueron arrestadas por la policía, que tardó menos de tres minutos en llegar al lugar: el conductor del vehículo y otra de la cual no se ha informado su relación con el hecho.

LEA TAMBIEN Video: Pánico en Australia, auto embiste a peatones Dos personas fueron arrestadas por la policía que tardó menos de tres minutos en llegar al lugar: el conductor del vehículo y otra de la cual no se ha informado

ams