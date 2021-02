Estas son las escuelas que suspenderán clases en Jalisco, por falta de pago a maestros

Al menos 2 mil maestros del subsistema federal suspenderán clases en Jalisco el próximo lunes, esto debido a la falta de pago a los mismos, así lo anunció Elpidio Yáñez Rubio, secretario general de la sección 16 del Sindicato de Trabajadores de la educación (SNTE) en el estado.

LEE MÁS: AMLO manda mensaje al Papa Francisco: le dice ´Mi líder´

A pesar de las mesas de trabajo con autoridades de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), en algunos casos la deuda de pago ha alcanzado los tres meses según declaraciones del líder sindical.

Los niveles de escolaridad que serán afectados son preescolar, primaria y secundaria así como 800 mil alumnos de escuelas distribuidas en zonas metropolitanas y otras zonas del estado.

Yáñez Rubio aseguró que las autoridades federales no les han dejado otra alternativa, porque han autorizado nóminas extraordinarias, pero no se les paga a todos, además de que los pagos no son constantes ni normales.

Las clases se reanudarán el martes y el jueves esperarán respuesta de las autoridades pues de lo contrario comenzarán con paros escalonados de labores, posiblemente manifestaciones en vía pública e incluso toma de edificios.

Con información de debate

VMFF