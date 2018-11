Perdió la vista por varias horas tras ponerse pestañas postizas

En Inglaterra, una mujer perdió el sentido de la vista por varias horas, tras ponerse pestañas postizas en un sitio donde usaron pegamento para uñas.

De acuerdo con Tribuna, Megan Rixson acudió a un salón de belleza en Luton, Inglaterra, para que le colocaran extensiones de pestañas.

Tras la aplicación del tratamiento Megan cerró los ojos para reposar. Al poco tiempo comenzó a sentir dolor en sus párpados y veía puntos blancos. La encargada le comentó que esa molestia era "normal" y que no debía preocuparse.

Cuando Megan intentó abrir sus ojos no pudo: sus párpados estaban pegados. Además presentaba lagrimeo e irritación.

Al reclamar, la trabajadora del local le confesó que en lugar de pegamento para pestañas había usado pegamento para uñas postizas, que es más agresivo.

Megan pudo recuperar la vista horas después, aunque sus ojos quedaron sensibles y adoloridos. En su cuenta de Twitter contó su experiencia:

Girls be very very careful where you get your eyelashes done!!I got my individuals done today somewhere new and it turns out they used nail glue on my lashes. I genuinely lost my sight for 2 hours. Thankfully the swelling has gone down, but there still very sore. Be careful?? pic.twitter.com/NmsFr9QSbk