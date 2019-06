Se deprimen indicadores económicos en México

Pese a que el Gobierno Federal maneja un discurso de que la economía va bien e incluso cuenta con varios "chalecos antibalas" para enfrentar una contracción económico-financiera, la realidad de los datos de distintos organismos y críticas de sectores de la iniciativa privada sobre decisiones equivocadas e incluso "caprichos" avizoran escenarios poco halagüeños para finales de 2019 y 2020, de acuerdo con especialistas.

El 16 de abril pasado, durante la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, el presidente afirmó que en el primer trimestre de 2019 -el inicio de su sexenio- el empleo formal en el país tuvo "un incremento nunca visto desde hace 10 años para un periodo similar". Incluso, AMLO se atrevió a apostar con cualquier figura competente que pronostique un menor crecimiento en la creación de nuevos empleos en la república.

No obstante, los números registrados en el IMSS respecto a la creación de empleos formales muestra que del primer trimestre de 2018 al periodo concluido el pasado marzo, existió una diferencia de 99 mil 399 nuevas plazas, es decir, una caída del 26.9 por ciento, respecto al primer trimestre de 2018.

Para muestra un botón. El crecimiento del PIB a tasa anual fue del 0.1 durante el primer trimestre del año, el más bajo desde el cuarto trimestre del 2009. Además, en mayo de 2019 se crearon 3,983 empleos formales, una caída de 88.2% contra el mismo mes de 2018, de acuerdo con datos del IMSS. En los últimos 12 meses se encuentran registrados 474 mil 838 nuevos empleos, que equivale a un crecimiento anual de 2.4 por ciento, la peor variación desde marzo de 2010.

El más reciente reporte del IMSS establece que con la creación de tres mil 983 empleos formales, este mes de mayo se anotó una caída del 88.2% en el rubro.

Dicha caída encuentra su explicación tras recortes de personal, los cuales fueron 36 mil 861 de plazas eventuales, además de la creación de 40 mil 664 empleos permanentes.

Tan sólo en abril pasado el IMSS reportó la creación de 30 mil 419 empleos. De acuerdo con el IMSS, el comportamiento de mayo es explicado por "efectos cíclicos".

Empresas y familias se fueron a la quiebra, miles de trabajadores se quedaron sin empleo y los pagos de las hipotecas aumentaron sustancialmente hasta volverse impagables para las personas que veían esfumarse sus ahorros.

Todo esto luego del llamado "Error de diciembre" de 1994, en el cambio de gobierno entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. La cual llevó al Producto Interno Bruto (PIB) a una caída de casi el 8% y la devaluación del peso de más del 100 por ciento. Así fue una de las crisis económicas más graves vividas en México.

Especialistas advierten que existen focos rojos a los que el presidente López Obrador debe poner atención en el mercado interno que, sumado con las duras políticas de Donald Trump en contra de México, pueden llevar de nuevo al país a una recesión.

LOS PELIGROS DE LA RECESIÓN

Hay una probabilidad poco mayor al 12% de caer en recesión, porcentaje que crecería si Donald Trump decide imponer aranceles a las exportaciones de México, afirmó Abraham Vergara, académico de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana.

"Estamos viendo incrementos en inflación, que la tasa de desocupación crece, igual que la tasa de informalidad. Entonces si vemos todos estos factores internos, más lo que tiene que ver con la amenaza de Donald Trump, de conjugarse todo, me atrevería a decir que a finales de 2019, inicios de 2020, pudiéramos estar viendo una recesión en el país", afirmó el economista en entrevista con LA SILLA ROTA.

La recesión, en términos económicos, es definida por dos periodos con crecimientos negativos. En términos prácticos, significa la posibilidad de pérdidas de empleos y de incrementos en precios en productos, es decir, que la cantidad de dinero que se puede generar alcance para menos.

Quien también consideró que México está cerca de una recesión es el subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath, quien, aunque dijo no esperarlo, el crecimiento en el segundo trimestre podría ser de entre el 0.0 y el 0.5%.

Además, aseguró la semana pasada que la economía mexicana no puede comenzar a relajarse mientras exista la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplique aranceles a productos mexicanos.

Jonathan Heath dijo que sería contraproducente bajar la tasa de referencia hasta que se aclare lo que está sucediendo, pues el contexto es de riesgos e incertidumbre.

De hecho, Banxico revisó a la baja su pronóstico de crecimiento para el país, en un rango entre 0.8% y 1.8%.

Lo mismo pasó con una de las más importantes agencias calificadoras, Moody´s, la cual recortó su pronóstico de crecimiento de 1.7% a 1.2%.

Este jueves, Grupo Financiero CitiBanamex revisó a la baja su pronóstico de crecimiento del PIB de México para 2019, por cuarta vez desde noviembre de 2018, desde 1.2% a 0.9%. Asimismo modificó el crecimiento del PIB estimado para 2020 a 1.5% desde 1.7%.

El Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) advirtió que el crecimiento del PIB a tasa anual fue del 0.1 durante el primer trimestre del año, el más bajo desde el cuarto trimestre del 2009.

Dos terceras partes de la economía, afirmó el instituto, entraron en una fase de precarización en su desempeño productivo, al considerarse el débil crecimiento del comercio al por menor (0.4%), cuya participación en el PIB es del 9%.

La desaceleración económica también se presenta en los ciclos económicos del PIB y del IGAE.

En tanto el sector industrial ha acumulado dos trimestres consecutivos de caída y un ciclo económico de más de 8 meses a la baja, por lo que el IDIC afirma que ya se encuentra en recesión.

Esta recesión, agregó el instituto, se exacerba por la contracción de sectores estratégicos como la construcción de obra pública, en particular en estados con el mayor peso económico como Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Jalisco.

El subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, afirma que la economía mexicana cuenta con un "chaleco antibalas" que le permitiría encarar el impacto de una contracción económica de 5% en el PIB.

Esta protección es la Línea de Crédito Flexible abierta en el Fondo Monetario Internacional (FMI), por 74,000 millones de dólares; el monto extraordinario de reservas internacionales de 178,299 millones de dólares, y más de 280,000 millones de pesos en fondos de estabilización de ingresos públicos y de estabilización de estados.

En días pasados, Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), afirmó que las decisiones equivocadas y "aparentemente erráticas" que ha tomado AMLO han comenzado a mostrar impactos negativos y de no haber una verdadera estrategia podría ser desastroso para el país.

Puso como ejemplo la refinería de Dos Bocas, Tabasco, la cual "no tiene sustento ni ambiental, ni económico. La idea de solventar financieramente a Petróleos Mexicanos (Pemex) no es viable".

Para el economista e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Óscar Ugarteche, el crecimiento económico se está viendo afectado por la política de recorte fiscal, implementada por el nuevo gobierno.

"La apuesta ha sido y es, que se recorta en unos sectores para inyectar en otros sectores. Pero resulta que hay una temporalidad, recortas durante un tiempo para acumular dinero, para gastarlo en otro momento en el siguiente sector. Y esa brecha para la macroeconomía es un momento de ajuste, de contracción. Y creo que eso es lo que estamos viendo", aseguró el especialista para LA SILLA ROTA.

"LOS FOCOS ROJOS"

PEMEX

Los factores de riesgo para Petróleos Mexicanos (Pemex) son las calificaciones y perspectivas crediticias del país.

La agencia Fitch bajó la calificación de "BBB-" a "BB+" con perspectiva negativa, por el deterioro crediticio de la empresa productiva del Estado. En tanto que Moody´s cambió de estable a negativa la perspectiva crediticia de Pemex.

En el primer trimestre del año, Pemex reportó una pérdida de 35 mil 719 millones de pesos, frente a los ingresos de 113 mil 301 millones de pesos que registró en 2018.

Es también una de las empresas más grandes de México, pero también de las más endeudadas en el mercado bursátil: tiene 191 mil 675 millones de pesos en bonos en circulación, equivalente al 15.4% del total del mercado.

Pemex es el sustento de las finanzas públicas; el gobierno federal depende de sus ingresos para poder realizar sus proyectos. En la época de los años 70 u 80 la petrolera estaba muy ligada a la economía, pero actualmente la relación es mucho menor, explicó Abraham Vergara, quien afirma que "si se sigue deteriorando a Pemex, va a llegar un momento en que va afectar al resto de la economía".

"El tema de Pemex no se va a resolver en un mes, el problema de Pemex no es de AMLO. Ha habido un saqueo permanente a la paraestatal. Lo que sí hay que achacar es en su toma de decisiones, su terquedad en Dos Bocas, en seguir con una política energética petrolera, siendo que el resto del mundo ya no va para allá. Pero él sí. Todo este panorama que estamos viendo de variables macroeconómicas, cómo nos están observando por fuera, le genera una incertidumbre a inversionistas. Si se deciden a no meter su dinero, difícilmente vamos a ver crecimientos importantes", afirmó el académico de la Universidad Iberoamericana.

CAÍDA EN LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO

Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, además de provocar temores por un menor crecimiento de la economía global, ha causado también una pérdida, desde abril hasta la fecha, de hasta 23% en los precios de petróleo.

Este miércoles, el WTI en Nueva York cerró en 51.08 dólares por barril, acumulando una caída del 22.95% desde el nivel máximo que alcanzó a finales de abril. En tanto, el Brent en Londres se ajustó a 59.85 dólares por barril, lo que significó un retroceso de 19.74% en el mismo periodo.

En México, comparando abril de 2019 en relación al año anterior, se observa una disminución en la importación del volumen de barriles de gasolinas, pero, también se registró un aumento en su valor.

CFE

Después de la petrolera, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es de las más endeudadas en el mercado bursátil. Las dos concentran casi un cuarto de la deuda emitida a largo plazo.

La empresa tiene 106 mil 115 millones de pesos en bonos en circulación, es decir, 8.5% de todo lo emitido.

En conjunto, Pemex y CFE concentran un monto de 297 mil 730 millones de pesos, es decir, el 23.9% del total en circulación de deuda en el mercado para el cierre de mayo.

Su credencial de crédito fue recortada por Fitch Raiting a "BBB", desde "BBB+", cerca de ser posicionado en "escala especulativa".

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

LA SILLA ROTA publicó que en los últimos tres años uno de los sectores industriales más dinámicos de México, el automotriz, ha presentado caídas en las ventas en territorio nacional y la tendencia es que la situación continúe en 2020.

Albrecht Ysenburg, socio líder de industria automotriz en KPMG aseguró que la caída responde a la incertidumbre que se vive en México por el cambio de gobierno. Sin embargo, afirmó que "hay que esperar a ver cómo se mueve el mercado", pues "es muy temprano pensar si al final del año tendremos incremento o decremento sólo del 3% o del 10%, no hay forma de pronosticar".

En tanto que los compradores han optado por ahorrar en lugar de comprarse un auto, a pesar de las promociones que puedan ofrecer las agencias automotrices.

El desplome en las ventas provocó que entre finales del año pasado y en lo que va de este empresas como Nissan y Volkswagen despidieran a alrededor de 2 mil trabajadores de sus plantas en México.

DESEMPLEO

La tasa de desempleo se ubicó en 3.6% en los primeros tres meses de este año: el nivel más alto desde diciembre del 2016, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografìa (Inegi).

En abril de 2019, México se ubicó como el quinto país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el desempleo más bajo, por detrás de países como República Checa, Japón, Alemania y Países Bajos.

La organización internacional asegura que la tasa de desempleo en México fue de 3.5% en abril pasado, por debajo del promedio de la OCDE, que es 5.2%.

Hasta abril de este año, se registraron un millón 978 mil desocupados. Es decir, el desempleo disminuyó en 26 mil personas, pues se colocaba en 2 millones 4 mil en marzo pasado.

Además, la tasa de creación de empleos se colocó a un nivel del que no se tenía registro desde febrero de 2014 (2.7%), colocándose en 2.8% en marzo de 2019. La variación porcentual anual se encontraba variando entre 3.5% y 4.6%, de febrero de 2015 hasta mayo de 2018.

CONSTRUCCIÓN

Durante los primeros cuatro meses de este año, se contabilizó un 27% menos que en el mismo periodo de 2018 de viviendas en proceso de registro para su arranque de obra, al posicionarse en 58 mil 683.

Al comparar con los primeros cuatro meses del sexenio de Enrique Peña Nieto, esta caída es de 41.3 por ciento y 72 por ciento menos que en el arranque de Felipe Calderón, cuando se registró un auge inmobiliario, de acuerdo con el Registro Único de Vivienda (RUV).

Durante el primer trimestre del año, la inversión del sector público federal retrocedió 13% anual en términos reales, al colocarse en 140 mil 954 millones de pesos, además, hubo un subejercicio de 21 mil millones de pesos, de acuerdo con Hacienda.

En el mismo periodo, en 2018, se gastó en infraestructura 162 mil 213 millones de pesos.

Al cierre de febrero, reportó Inegi, el sector de la construcción en México marcó cinco meses consecutivos en declive, por lo que este sector se encuentra en una recesión.

"(A AMLO) se le está haciendo bolas el engrudo. Es decir, ya no tiene el permiso para (el aeropuerto de) Santa Lucía, el tema de (la refinería) Dos Bocas y el Tren Maya no termina de arrancar, que esos eran sus tres proyectos de infraestructura con los cuales tenía idea de apoyar a la Economía", aseveró el académico de la Universidad Iberoamericana, quien aseguró que esto no ayuda al crecimiento y le da desconfianza a los inversionistas porque parece que el presidente "no escucha razones".

SECTOR INMOBILIARIO

El socio director de Softec, Eugene Towle, informó que se prevé que el dinamismo en el sector inmobiliario sea más lento en 2019, pues en el primer año de una administración federal las ventas caen entre 15 y 20 por ciento.

En el sector inmobiliario hay inversión, pero no hay recuperación pues la gente no está comprando, afirmó Vergara. "Esto es un sinónimo de incertidumbre, de desconfianza en la toma de decisión presidencial", dijo el especialista, y se está viendo particularmente en ciudades como Monterrey, Guadalajara y la capital del país.

INVERSIÓN EXTRANJERA

En los primeros tres meses de lo que va del año, se registró la menor cantidad de nuevas empresas con capital extranjero en México, con apenas 121, la menor cantidad en 27 años para un periodo comparable, de acuerdo con el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Esta cifra es el 27% de las 442 que llegaron en el primer trimestre del año pasado y solo mayor a las 114 que se registraron en el mismo periodo de 1992, de acuerdo con el diario Reforma.

Las entidades más afectadas fueron Ciudad de México, con 149 empresas menos, registrando 63; Quintana Roo, que perdió 32 y registró 13; y Nuevo León, que registró 11 y vio llegar 27 empresas menos.

La llegada al país de empresas estadounidenses fue la que más disminuyó, pues se registraron solo 39, es decir, 113 menos.

Extranjeros también dejaron de comprar acciones en la Bolsa Mexicana de Valores en mayo, debido al bajo crecimiento económico, pues los flujos de capital sumaron 92.7 millones de dólares, lo que representa una caída anual de 89.2%.

En los primeros cinco meses de 2019, se sumaron 2 mil 556 millones de dólares, 10.5% menos que en el mismo lapso de 2018.

México cayó ocho lugares en el Índice de Confianza de Inversión Extranjera directa 2019, realizado por la consultoría AT Kearney, al descender a la posición 25 entre las naciones con mayor atractivo para la inyección de capitales. Por debajo del lugar 17 logrado en el reporte de 2018.

El también novelista, Óscar Ugarteche, dijo que en el discurso del presidente López Obrador no existen señales en contra de la inversión extranjera y privada, pero sí un discurso contra la corrupción, además que su política fiscal es ortodoxa y no tiene muchas diferencias con sexenios anteriores.

"Salvo que todos los inversionistas extranjeros fueran corruptos, que yo no creo, lo que están haciendo los inversionistas es esperando a ver qué pasa con la relación Estados Unidos y México. Que están siendo definidas por un hombre que no sabe de qué va esta relación", explicó.

Para Abraham Vergara es lo contrario, la salida de capitales mexicanos como que no llegue inversión extranjera, "es un reflejo de incertidumbre en la política económica que está teniendo AMLO".

LA COMPLICADA RELACIÓN MÉXICO-EU

"Tenemos un socio comercial que es un desate. Tienes un socio comercial que no es confiable y no entiende la relación que existe entre las empresas productoras estadounidenses que fabrican en México y los costos de producción en Estados Unidos, eso es muy inquietante", afirmó Ugarteche.

La posibilidad de que exista una recesión en Estados Unidos se encuentra en su punto máximo en 11 años. La Reserva Federal de Nueva York elabora un indicador que indica la probabilidad de que ocurra una recesión, el cual se colocó en 29.62%, un nivel no visto desde mayo del 2008.

Este indicador tiende a anticipar mayores problemas en la economía en los próximos 12 meses en promedio. La baja de impuestos y el gasto público ya no tiene efectos positivos en la economía estadounidense.

Además, a este peligro de recesión se suma el efecto negativo de la guerra comercial de Donald Trump contra naciones como China y México.

"EU se está cerrando a mercados, porque no son ellos competitivos. Los jitomates mexicanos cuestan la quinta parte que uno estadounidense. ¿Los prohibes? Eu piensa que ese es un tema de aranceles, y es de productividad. Los problemas de productividad no se resuelven con aranceles", afirmó el especialista de la UNAM.

Para el investigador, Donald Trump está utilizando el discurso migratorio para aplicar aranceles, y que en cualquier momento puede cambiar este discurso a otro enfoque, como el del narcotráfico.

"Asociar migración y aranceles es juntar papas con manzanas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso de usar instrumentos económicos para hacer la guerra contra un país me parece horrible. Están viendo a México como un país adversario, no como un país socio", explicó Ugarteche.

El presidente estadounidense no entiende que a quien afecta con aranceles es a su propio país, pues el grueso del comercio entre ambos países es de productos automotrices, computadoras y televisores, de empresas de EU asentadas en México. "Entonces ellos le ponen aranceles al comercio con México y a quien le están poniendo aranceles es a sus empresas. Si México hubiera aplicado una represalia del mismo tamaño, el costo de producción dentro de EU de los autos hubiera aumentado 10%. No entiende que a quien afecta con un arancel es a EU. Ahora, el discurso afecta al riesgo país, lo cual afecta el tipo de cambio, la tasa de interés".

ANTE AMENAZA DE TRUMP, ¿QUÉ QUEDA POR HACER?

México debe atender el déficit comercial que tiene con China y buscar alianzas internacionales frente la amenaza que representan las políticas estadounidenses en contra de México, explicó Óscar Ugarteche.

"El gobierno de López Obrador tiene que buscar alianzas. Está buscando actuar solo y no debería porque los problemas que enfrenta no son sólo de México. Y hacer uso de los organismos internacionales que tengo la sensación de que están ausentes", explicó el especialista.

En tanto que, Abraham Vergara, consideró que se debe fortalecer la demanda interna debe ser la estrategia del presidente López Obrador

"Desafortunadamente nos tardamos a ver otros mercados. Ya estamos llegando tarde con los chinos, pero es importante ver otros mercados. La dependencia que tenemos con Estados Unidos difícilmente se va a romper".