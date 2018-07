Espectáculos

Así respondió Scarlett Johansson a las críticas por aceptar ser un personaje transexual

La actriz estadunidense participara en la película "Rub & Tug", dirigida por Rupert Sanders e interpretara a un personaje transexual

REDACCIÓN 05/07/2018 03:14 p.m.

Las actrices Trace Lysette y Jamie Clayton se pronunciaron con enojo en las redes sociales y la actriz así respondió. (FOTO TOMADA DE LA WEB)

La actriz Scarlett Johansson se encuentra en el ojo del huracán por su nuevo personaje en la película "Rub & Tug", dirigida por Rupert Sanders.

#follow#love#scarlettjohansson#lovely #hot#sexy#beautiful#instago#instagrammer#instapic#nyc#newyork#model#shoot#winters#doubletap#like#share# Una publicación compartida de Scarlett johansson (@scarlettjohansson_offical) el 27 Nov, 2017 a las 4:28 PST

De acuerdo a La Nación, la actriz se pondrá en la piel de Dante "Tex" Gill, un hombre transgénero que formó parte del negocio de la prostitución en Pittsburg, en la década del 70

Al revelarse que Scarlett Johansson personificaría este papel no fue bien recibida en la comunidad trans, las actrices transgénero Trace Lysette ( Transparent) y Jamie Clayton ( Sense8) fueron las primeras en cuestionar que para el papel de Dante no se haya pensado en un intérprete trans antes de optar por Johansson.

"Entonces, ¿ustedes pueden continuar interpretándonos a nosotras y nosotras no podemos hacerlo con ustedes? Hollywood está arruinado. No estaría tan enojada si pudiera estar en el mismo casting que Jennifer Lawrence y Scarlett para papeles no trans, pero todos sabemos que eso no sucede. Un desastre, escribió Lysette en Twitter.

Oh word?? So you can continue to play us but we can´t play y´all? Hollywood is so fucked... I wouldn´t be as upset if I was getting in the same rooms as Jennifer Lawrence and Scarlett for cis roles, but we know that´s not the case. A mess. https://t.co/s8gBlBI1Sw — Trace Lysette (@tracelysette) 4 de julio de 2018

Por su parte, Clayton, muy querida por su rol de Nomi Marks en la serie de "Las hermanas Wachowski", tampoco se quedó callada y compartió.

"Los actores trans no audicionan para otra cosa que no sean papeles trans. Ése es el verdadero problema. Elijan a actores trans para personajes que no lo son, los desafío", expresó Clayton, en concordancia con el discurso de su colega.

Actors who are trans never even get to audition FOR ANYTHING OTHER THAN ROLES OF TRANS CHARACTERS. THATS THE REAL ISSUE. WE CANT EVEN GET IN THE ROOM. Cast actors WHO ARE TRANS as NON TRANS CHARACTERS. I DARE YOU #RupertSanders @NewRegency #ScarlettJohansson https://t.co/RkrW8MeGcG — Jamie Clayton (@MsJamieClayton) 4 de julio de 2018

Pasaron pocas horas para que Scarlett respondiera a estos señalamientos.

"Díganles que pueden ser dirigidos a los representantes de Jefrrey Tambor, Jared Leto y Felicity Huffman para que les den sus comentarios", arrojó la actriz.

