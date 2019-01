Hay escena secreta en "Bandersnatch" y Netflix revela el truco para desbloquearla

REDACCIÓN 10/01/2019 04:26 p.m.

Parece que la frustración invadió a Netflix, la plataforma de streaming reveló el truco para encontrar un final secreto "Black Mirror: Bandersnatch", independiente de los cinco que ya se conocen.

De acuerdo con Tribuna, aunque se desconoce el por qué Netflix desveló esta jugosa información de la película vía Twitter muchos han especulado que la compañía se mostró preocupada de que ningún usuario hubiese descubierto esta escena sin ayuda.

Por medio de Twitter la compañía de streaming reveló una pista para desbloquear y acceder a esta escena, hasta el momento oculta para los clientes de la plataforma.

¡Spoiler! Al escoger la fotografía dos veces, Stefan podrá saludar a Jerome F. Davies, quien es el diseñador del juego Bandersnatch dentro del episodio y quien está inspirado en Philip K. Dick, quien es la fuente literaria de Blade Runner.

Y aunque todo pareciera pacífico, hasta el momento, Stefan también será acuchillado en repetidas ocasiones por el mismo Davies; aunque, en realidad, no es un final, ya que el protagonista despierta exaltado de lo que pareciera ser un sueño.

Por último, fue Charlie Brooker, creador de Black Mirror, quien no descartó realizar otro capítulo interactivo ya que compartió tiene una admiración innata por los videojuegos.

ESCENA POST-CRÉDITOS

"Black Mirror: Bandersnatch" esconde mucho más de lo que te imaginas, la obra de Charlie Brooker tiene una escena post-créditos que ni su mismísimo creador es capaz de acceder.

Después de ver los títulos de crédito, Stefan vuelve a aparecer en el autobús. Pero, en lugar de escoger una cinta de música, saca una copia de su propio videojuego. El juego se inicia, pero rápidamente aparece un error en el código acompañado de unos ruidos extraños. Finalmente, aparece un código QR que, tal y como han descubierto los fans, te dirige a la página oficial de Tuckersoft, la empresa ficticia de videojuegos que aparece en el capítulo.

Este detalle ha estado tan oculto que incluso Brooker, el guionista del capítulo, ha olvidado cómo encontrarlo. En una entrevista para The Wrap le preguntaron cómo llegar hasta este easter egg, y reconoció no acordarse:

No estoy muy seguro de cómo se desencadena. Estoy intentando recordarlo. Creo que aparece contando la cantidad de finales que has visto y la cantidad de camino que has recorrido. Sí, creo que aparece cuando has visto como cuatro o cinco finales....

Brooker aprovechó su poca memoria en el asunto para recordar la complejidad de llevar a cabo una experiencia así y dar las gracias por todos los que han entrado en el juego.

