"El Canelo" Álvarez habla de la supuesta inversión que hizo para "Luis Miguel, La Serie"

REDACCIÓN 05/09/2018 08:55 p.m.

Luego de que la fama de Luis Miguel resurgiera tras el lanzamiento de su serie biográfica, muchos rumores surgieron. De los más sonados fue el que aseguraba que un grupo de personas, entre los que figuraba Saúl "El Canelo" Álvarez, se reunió en Las Vegas para negociar la reactivación de la carrera de Luis Miguel con este millonario proyecto de Netflix.

De acuerdo con Hola, "El Canelo" rompió el silencio y revela su verdad sobre su supuesta inversión en "Luis Miguel, La Serie". El boxeador confirmó dicha reunión, de la que el año pasado circularon fotos. Ante la pregunta explícita del periodista deportivo Carlos Aguilar, sobre el supuesto acuerdo en favor de la carrera de El Sol, el boxeador comenzó recordando el contexto del encuentro en el que estuvieron varios empresarios. "Pues no es cosa que me incumba, pero yo estaba en ese momento que estaban hablando de eso, estaba Luis Miguel también ahí, fue en Las Vegas cuando peleé con Chávez Jr, hace año y medio", detalló el mexicano, evocando el duelo en el ring ocurrido el 6 de mayo del 2017.

LELE PONS LLORA AL CONOCER A SHAKIRA

"Estábamos ahí y se empezó a platicar de eso, empezaron a platicar sobre el tema de ayudarlo, y darle para adelante a sus asuntos", agregó Canelo, en referencia a los señalamientos que apuntaban a una inversión que buscaría sacar al cantante de sus apuros financieros. Sin embargo, Álvarez dejó claro que él no quiso involucrarse en tal acuerdo y sólo se limitó a escuchar. "¿Y entraste?", preguntó el periodista, a lo que el boxeador contestó: "No, no me gusta involucrarme en negocios con mis amigos, siempre me gusta mantener mi amistad, y obviamente si se puede, bueno. Mejor me gusta mantenerme al margen", agregó.

Y es que hace unas semanas fue el empresario Carlos Bremer quien reveló de cuánto fue el pago que recibió El Sol por su bioserie. "Más les vale que abran bien la cartera (a Netflix) porque para ganar-ganar, hay que pagar. Si yo fuera él (Luis Miguel) no aceptaría menos de 10 millones de dólares, a él le pagaron por la primera temporada más de 5 millones de dólares", aseguró en entrevista con el diario Reforma. "Yo digo que es 10 por ciento que sí se hace la segunda temporada, es un proyecto en el que todos ganan. Netflix gana, los fans ganan, los millennials ganan (nuevos fans), Luis Miguel gana, todos ganamos, pero de que hay que negociar bien, hay que negociar", señaló el hombre de negocios, quien aparentemente fue un de los participantes de la reunión en Las Vegas.

Estas declaraciones, que se dieron poco después de que la primera temporada del programa terminara, reforzaron la versión de que Miguel Alemán Magnani, amigo entrañable de Luismi, habría propuesto a varios empresarios desembolsar fuertes sumas para apoyar al cantante, quien se encontraba envuelto en una situación adversa. Pero se trataría más bien de una inversión, pues recuperarían los montos cuando se contara la historia del intérprete en una serie. Y aunque dichas especulaciones no han pasado de eso, hay quien cree en que son ciertas, y así se explican la producción de Luis Miguel, la serie, cuyo éxito fue rotundo tras su estreno en abril de este año.

El boxeador tapatío, que el próximo 15 de septiembre peleará contra el kazajo Gennady Golovkin en Las Vegas, también aprovechó para manifestar que es un fan de El Sol. "Ahorita estamos en la etapa de Luis Miguel, ahorita escuchamos a Luis Miguel todo el tiempo, pero sí me gusta la música romántica, a veces la gente dice que ´cómo se motiva escuchando música romántica´ pues así me motivo", dijo Canelo.

PAOLA ROJAS Y ZAGUE CADA VEZ MÁS SEPARADOS

an

LEA TAMBIEN Así vacacionaron Brad Pitt y Jennifer Aniston en Italia El actor Brad Pitt visitó Europa en compañía de Shiloh, hija fruto de su matrimonio con la actriz Angelina Jolie

LEA TAMBIEN Orgullosa del trabajo de su padre, se viraliza emotiva carta de Paulina Peña a Peña Nieto "No tengo palabras para decirte la admiración que te tengo como, papá, amigo y sobre todo Presidente", Escribió Paulina a su padre