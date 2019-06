''Sargazo no es grave'', asegura AMLO en Quintana Roo

"Sé que no he hablado mucho del tema pero es porque no considero que sea gravísimo, como algunos dicen, el problema del sargazo", dijo Andrés Manuel López Obrador este domingo durante un evento en Tulum, Quintana Roo.

El presidente dijo que la causa por la que no ha hablado mucho sobre el sargazo en Quintana Roo porque pronto será resuelto:

"Lo vamos a resolver, ya le di instrucciones al secretario de Marina (José Rafael Ojeda), y se van a construir hasta embarcaciones especiales para recoger el sargazo y terminar con ese problema".

Estas son algunas fotografías del sargazo en el estado de Quintana Roo:

Posteriormente, López Obrador mencionó que cumplirá con el compromiso de que Chetumal sea Zona Libre para que se reduzcan los impuestos del ISR, IVA y a las gasolinas.

Asimismo, el titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, explicó las modificaciones al plan del circuito del Tren Maya, con la que se reducirá 55 kilómetros la ruta y que significa un ahorro de 5 mil 500 millones de pesos del proyecto.

"Este ajuste, el que sale ganando es el municipio de Tulum, se tendrá que pasar por Cobá, Tulum y de aquí subir hacia el norte a Playa del Carmen. En pocas palabras, la joya de la corona es el paso obligado en el camino hacia el norte", precisó Jiménez Pons.

Durante la mañana, en su arribo a Tulum, el presidente fue recibido por mujeres que protestaron por la inseguridad y violencia a las mujeres pues aseguran que la ciudad no es segura para ellas. También protestaron por el reconocimiento de sus predios en el ejido de José María Pino Suárez.



