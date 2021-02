"Santísima Trinidad", el grupo panista que eligió candidaturas

Monterrey, N. L.- “Son sólo leyendas”, responde el senador Raúl Gracia a quienes le acusan de hacer y deshacer en las filas del PAN de Nuevo León; sin embargo, la mayoría de los candidatos a puestos de elección popular pertenecen a su grupo llamado “La Santísima Trinidad", que tuvo sus raíces en el Grupo San Nicolás.



Junto a Gracia, el ex alcalde de San Nicolás y ex funcionario federal Zeferino Salgado, conforman el poder al interior del PAN y en el camino han dejado fuera de su coto a quienes de alguna forma buscaron una independencia como los ex alcaldes de Monterrey, Fernando Larrazabal (quien también gobernó San Nicolás) y Margarita Arellanes; ésta última recién renunció a las filas albiazules.



La lista de expulsados o que renunciaron a su militancia es larga pero sobresalen el ex gobernador Fernando Elizondo Barragán y su hijo Fernando Elizondo, Fernando Canales Stelzer, hijo del también ex gobernador Fernando Canales Clariond; Tatiana Clouthier, el ex alcalde regiomontano Adalberto Madero, Laura Paula López, Arturo Benavides, Dionisio Herrera, ex edil de Santa Catarina, los diputados Karina Barrón, Jorge Blanco y Marcos Martínez y decenas de militantes. En unos días podría anunciar su salida el ex alcalde de San Nicolás, Miguel Ángel García, actual líder municipal quien el fin de semana presentó en un evento al candidato a Monterrey, Felipe de Jesús Cantú y luego sigilosamente salió por la puerta trasera.



"Por eso es que muchos panistas han decidido renunciar o muchos otros, como es mi caso particular, buscamos otras alternativas y encontramos alternativas como la de Miguel Treviño, en San Pedro, o la de Margarita Zavala para la Presidencia (ambos independientes)", dice el ex gobernador Fernando Canales Clariond.

Lee también en La Silla Rota: PRI y PAN inician campañas electorales en Monterrey



"En el PAN de Nuevo León, no se mueve nada que no aprueben tres personas. Eso no es panista, es una distorsión del PAN y es una realidad que todos lo conocemos. En Nuevo León está dominado por tres personas, en vez de por la militancia en su conjunto y todos por igual, eso no es panista, eso no va acorde con los principios de los fundadores de los documentos del partido", añade decepcionado.



De 1939 a 1985 el PAN fue encabezado por panistas que amaban al partido, que pelearon por la causa, por un cambio real, recuerda Herminio Gómez Rangel, quién hace más de veinte años renunció a la militancia y desde hace tres décadas encabeza el Movimiento Constitucional Mejicano, que lucha por la democracia y las libertades.

Ahí estuvieron Alberto Fernández Ruiloba, Pablo Emilio Madero, José Ángel Con hello y muchos más que conformaron una primera generación.

Y a partir del 85-86 llegan a asumir el control del partido, Fernando Canales, Mauricio Fernández y su hermana Alejandra Fernández, José Luis Coindreau y Carlos Domínguez entre otros incluidas algunas mujeres como Ángela Stelzer de Canales.

“Pero a partir de 2003 llega la neocúpula integrada por Raúl Gracia, Zeferino Salgado, Dionisio Herrera, Felipe de Jesús Cantú, Roberto Ramírez, Víctor Fuentes y Pepe Serrano”, explica un militante en activo del PAN que por razones obvias pide omitir su nombre.

“Zeferino Salgado, se hizo al lado de Jesús Hinojosa Tijerina, icono panista ex alcalde de Monterrey y de San Nicolás de los Garza, esta última localidad que le dió nombre al grupo que encabezó y que luego cambió a la ´Santísima Trinidad´ por ser tres los que controlan el partido.

“Felipe Calderón nos impuso en la candidatura al gobierno a Fernando Elizondo y perdimos pero ganamos Monterrey con Fernando Larrazábal”, añade.

Cuentan los ex panistas que a partir de 2011 Gracia y Salgado iniciaron las presiones y el ninguneo hacia quienes les estorbaban y no se sometían a sus designios. Después se les unió la llamada División del Norte que integraba la ex alcaldesa Margarita Arellanes y Víctor Pérez, ex alcalde de Santa Catarina y quién apenas hace unos días vio cómo la designación de la candidatura al senado fue hacia Víctor Fuentes, edil de San Nicolás. Tuvo que disciplinarse y aspirar a una diputación federal plurinominal.

Un ex panista que también pide omitir el nombre “para no bronquearme y comprar pleitos gratis con Raúl y Chefo”, revela lo que buscan los líderes de “La Santísima Trinidad”.

“El control del comité estatal, sacar siete diputaciones por mayoría y luego negociar con el gobernador en turno, así sea priista para imponer a su gente en la Judicatura del Estado, que ya encabezó Gracia”.

La respuesta del senador Raúl Gracia no se deja esperar y afirma que lo que se dice solo son leyendas que lo ubican como uno de los tres panistas que manejan el partido.

“Son leyendas, que en lugar de investigar se van por lo más fácil y le echan la culpa al más tonto, yo creo, soy un panista más”.



El poder de Gracia lo sustenta en casi el 50 por ciento de los consejeros estatales de su grupo, Víctor Pérez en una corriente importante con el 30 y Zeferino Salgado también con una fuerza arrolladora al interior del albiazul.

“El agua hay que cambiarla constantemente porque si estanca se corrompe y un partido que tiene más de veinte años así debe haber mucha corrupción”, agrega Herminio Gómez quién a principios de los 90 era el candidato natural a la alcaldía de Monterrey, pero la dirigencia que encabezaba Felipe de Jesús Cantú, decidió que fuera Gerardo Garza Sada, a la postre ganador de la alcaldía. “Sonaba y se escuchaba mejor el apellido de Gerardo y me relegaron”, recuerda.

Hoy Gracia y Chefo, como se les conoce aquí, tienen candidatos en todas partes y aunque Víctor Pérez logró sacar la reelección del alcalde Héctor Castillo, en Santa Catarina, “A Chefo no le parece la idea y negocio con el PRI que tiene como su más viable candidata a Virginia Siller quien renunció al PAN y el tricolor la ha tomado.

“Son tan hábiles que sí en Monterrey pierde Felipe de Jesús Cantú, ganan con la reelección del priista Adrián de la Garza”, advierte un empresario ligado a Acción Nacional.









LPG