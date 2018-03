LO AMENAZAN

Primero sobornos y ahora amenazas por caso Odebrecht, Santiago Nieto teme por su vida

El ex titular de la Fepade indicó que un ex funcionario de la Segob trató de ofrecerle dinero para detener las investigaciones en el caso Odebrecht

REDACCIÓN 14/03/2018 10:21 p.m.

Nieto ha sido amenazado por caso Odebrecht (Imagen de Twitter de Santiago Nieto)

El ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto, reveló que un funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto intentó sobornarlo para que guardara silencio sobre el caso Odebrecht. En entrevista con el diario The Wall Street Journal, indicó que fue Jorge Márquez, ex funcionario de Segob, quien trató de ofrecerle dinero; sin embargo, no aceptó.

Intentaron comprarme para que guardara silencio, (y respondí) lo siento, pero no puedo recibir dinero de Peña Nieto", precisó.

Nieto reveló que Márquez lo citó en un hotel, y que ahí le dijo que el gobierno quería mantener una buena relación con él, por lo que "como un gesto de buena fe" le ofrecieron dinero, luego de ser despedido de la Fepade.

Anteriormente Jorge Márquez había confirmado que tuvo una reunión con Nieto; sin embargo, rechazó haberle ofrecido dinero durante ésta.

Santiago Nieto fue removido de la Fepade el pasado 20 de octubre, cuando indagaba el caso de sobornos de Odebrecht y la probabilidad de que estos recursos fueran destinados a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), fue removido de la Fiscalía por "violar el Código de Conducta de la institución".

(Imagen de Proceso)

Antes de que lo despidieran, había solicitado información bancaria a las Islas Caimán y documentos a autoridades de Brasil, para establecer si se podían presentar cargos contra Lozoya. Nieto declaró al diario Reforma que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, le envió una carta para pedirle que no lo inculpara en el caso de presunto desvío de recursos a favor del PRI, durante la campaña presidencial de 2012.

Ex directivos de Odebrecht habían declarado haber sobornado a Emilio Lozoya, con 10 millones de dólares para obtener contratos de obra pública.

Santiago Nieto dijo que teme por su vida y la de sus dos hijas adolescentes, luego de que ha sido amenazado de forma anónima vía Telegram.

"Un consejo, mantente lejos de los problemas", dice uno de los mensajes que recibió, y que The Wall Street Journal dijo haber revisado.

Contó también que quien era su esposa recibió fotos de él junto con otra mujer, razón por la cual el matrimonio se terminó.

