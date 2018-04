AMNISTÍA-ANÁLISIS

Ningún candidato va al fondo del problema de la violencia en México, alerta experto

Lo que se requiere para pacificar a México no es una amnistía, sino la despenalización de la producción y comercio de las drogas, enfatiza Santiago Corcuera

IRMA ROSA MARTÍNEZ A. 24/04/2018 10:21 p.m.

Ninguno de los cinco candidatos a la Presidencia de la República ha entrado al fondo del problema de la inseguridad y la violencia que azota a México, afirmó el ex presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, Santiago Corcuera, quien señaló que no hace falta una amnistía pero sí se requiere que se despenalicen las drogas y se deroguen las leyes que criminalizan la producción y el tráfico. De otra manera, dijo, no podrá haber paz en nuestro país.

Apuntó que no es posible analizar la propuesta de Andrés Manuel López Obrador sobre la amnistía a delincuentes, porque no la ha explicado. El también integrante del Comité de Desapariciones forzadas de Naciones Unidas, es experto en el tema del perdón a los delincuentes y violadores de derechos humanos y cuenta con un estudio al respecto.

En su opinión, cuando se propone despenalizar las drogas no se busca liberar a delincuentes que hayan cometido asesinatos, extorsión, secuestros, desaparición forzada trata de personas o delitos de ese tipo. Los cambios a la ley sólo aplicarían a quienes producen o comercian con las drogas.

Corcuera explicó que de acuerdo con su estudio hay tres tipos de amnistía: Las amnistías benéficas, las amnistías contrarias al derecho internacional y las amnistías excepcionales.

El primer tipo se refiere a las amnistías que se consiguen con la aprobación de una ley para sacar de la cárcel a quienes están ahí de manera injusta. Por ejemplo, los perseguidos políticos o por razones religiosas, los que están presos por cuestiones de conciencia y en razón del ejercicio legítimo de un derecho que un régimen autoritario criminaliza. En este caso, la amnistía no significa perdonar a los afectados sino pedirles perdón por haber estado encarcelados injustamente.

Además de la liberación se requiere que el Estado en cuestión derogue las leyes que sirven de base para las detenciones, como lo señaló la Relatoría de las Defensoras de Derechos Humanos.

Es necesario derogar las leyes que criminalizan acciones que no deben ser penalizadas, dijo. En este tipo de amnistía se encuentra el caso del líder africano Nelson Mandela.

Por otro lado, la amnistía contraria al derecho internacional se refiere a los casos en que se perdona a perpetradores de graves violaciones de derechos humanos y nunca son perseguidos. En este caso están la Ley de Punto Final de Argentina y otras legislaciones que se aplicaron en Perú y El Salvador.

Corcuera afirmó que estas leyes dejaron en la impunidad a los criminales de Estado. A esas leyes incluso se les ha llamado "autoamnistía" pues los mismos violadores de derechos humanos las promovieron y lograron su aprobación. Por fortuna, en el caso de Argentina esa ley pudo ser revertida.

Precisó que el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas emitió una Observación General al respecto, en la que señaló que las amnistías no proceden contra crímenes de lesa humanidad, lo cual fue ratificado en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias Barrios Altos vs. Perú y Juan Gelman vs. Uruguay.

AMLO insiste en la amnistía, pero aclara que no es impunidad

Hay un tercer tipo de amnistía que es la de casos excepcionales, que es la que se deriva de un proceso de paz verdaderamente legítimo, en donde ha habido comisiones de la verdad también legítimas.

Sin embargo, en este tipo de amnistías los responsables de violaciones pueden ser liberados pero no quedan totalmente sin responsabilidad ni sanción. Y siempre y cuando no se obstruya el derecho a la verdad, a la reparación del daño y se apliquen penas menores.

Eso nos recuerda los casos de Sudáfrica y el proceso de paz en Colombia".

Santiago Corcuera es de la opinión de que en México no necesitamos una amnistía sino la derogación de las leyes que criminalizan las drogas.

En el momento que deroguemos esas leyes, en automático tendrán que salir de la cárcel todos aquellos condenados por tráfico de drogas nada más, que no hayan sido condenados por homicidio, desaparición, lesiones, secuestro, trata de personas y otros delitos".

Para Corcuera, la pregunta de fondo no es amnistía sí o amnistía no, sino la despenalización de las drogas. "Ese es el primer paso para lograr un México en paz

".

El experto en derechos humanos subraya la responsabilidad que tiene el expresidente Felipe Calderón, esposo de la candidata sin partido Margarita Zavala, en la situación trágica del país. Indicó que su decisión de llamar a las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad es la "causa eficiente" de lo que vivimos, es decir, la causa de la causa.

Lamentó que ninguno de los candidatos a la Presidencia haya abordado el tema de fondo.ñ

Es la pregunta que se tienen que hacer. (Los aspirantes) parten de la base de perseguir el delito con las Fuerzas Armadas y pues así no habrá paz en México. Lo que se requiere es inteligencia criminalística, no inteligencia militar. Y la ley de seguridad interior legaliza el uso de la inteligencia militar".

En cuanto a la amnistía del candidato de "Juntos Haremos Historia

",reitera: "Yo no le entiendo a. Cuando se le pregunta no contesta".

En todo caso, precisa, "si México despenalizara la producción y comercio de drogas se podría aplicar el primer tipo de amnistía", lo cual implica perdonar a los implicados y derogar las leyes que los llevaron a la cárcel.

Si la pregunta es si se aplicaría la amnistía a quienes han cometido crímenes gravísimos como ejecuciones, desapariciones por parte de particulares, descabezamientos, trata de personas y otros, la respuesta es no. No son perseguidos políticos ni de conciencia".

