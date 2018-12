Sandra Bullock tuvo un amor imposible, se enamoró de este actor durante un rodaje

REDACCIÓN 27/12/2018 01:18 p.m.

La actriz Sandra Bullock reveló que se enamoró del actor Keanu Reeves hace 25 años atrás cuando grabaron juntos la película Speed (Máxima Velocidad).

De acuerdo a Infobae, durante una entrevista en el programa de Ellen DeGeneres, Sandra Bullock reveló que no fue correspondida en sus sentimientos.

"Recuerdo lo dulce y lo buenmozo que era", le dijo Sandra Bullock a DeGeneres mientras miraban imágenes del filme de 1994.

La ganadora del Oscar admitió que le fue difícil concentrarse en su actuación en las escenas que compartía con Reeves.

Era difícil para mí comportarme seriamente, explicó la intérprete. Él me miraba y yo, no sé, yo me reía y tenía que tratar de ponerme seria, entiendes.

POR MADUREZ, NATALIA TÉLLEZ Y CHUMEL TORRES TERMINAN SU ROMANCE









Aunque por la presencia de Keanu se le complicaba desempeñar su trabajo, la actriz narró lo buen compañero que fue con ella.

Mi vestido se me pasaba levantando, entonces le dije, lo que sea que hagas, sólo ocúpate de que no se me levante el vestido. Durante toda la escena, se aseguró de mantener mi vestido, reveló Sandra. Fue muy dulce.

Pese a los deseos de Sandra Bullock también aseguró que jamás entablaron una relación sentimental.

"¡Hay algo de mí que creo que no le gustó!", bromeó la protagonista de The Bird Box. "Seguramente se sintió intimidado", aportó Ellen pero Bullock aseguró que no fue eso. "Para nada. No hay nada que intimide. Pero creo que probablemente hemos sido amigos por tanto tiempo gracias a que no fuimos pareja".

En el 2017 Reeves dijo en una entrevista con la revista People que le gustaría volver a trabajar con Bullock con quien también hizo, The Lake House en el 2006.

Hasta el momento no encontré nada. Pero he estado buscando, afirmó Reeves.

auc

LEA TAMBIEN Maribel Guardia agradece en bikini a sus 2.5 millones de seguidores de Instagram La actriz Maribel Guardia sorprendió a sus más de 2.5 millones de seguidores de Instagram con esta atrevida foto

LEA TAMBIEN Paulina Peña presume valioso regalo de Navidad que le dio su padre "Este es el mejor regalo que he recibido en mi vida", dice Paulina Peña en redes