Camión arrolla a transeúntes en San Francisco; al menos 7 heridos

REDACCIÓN 01/01/2018 06:48 p.m.

California (La Silla Rota).- Un camión atropelló a un grupo de peatones y ha golpeado a un automóvil en San Francisco, California (EE.UU.), causando al menos siete heridos, entre ellos dos de gravedad. El hecho ocurrió este lunes a alrededor de las 15:30 (hora local).

El cuerpo de bomberos de la ciudad ha generado una alerta roja tras el incidente, ocurrido en el cruce entre Geary Boulevard y 21st Street. Varios equipos médicos han sido desplegados en la escena, y el acceso al área se mantiene restringido.

#UPDATE At least 7 injured in #SanFrancisco truck crash incident, among them two are seriously injured and one is in life-threatening condition, according to @sffdpio (pic via @sfbay) https://t.co/LhBgchr6kW pic.twitter.com/7ow8B6wdjh