Samuel García se deslinda de narcotraficante "El June"

El candidato a senador por Movimiento Ciudadano en Nuevo León, Samuel García calificó de una bajeza las acusaciones con relación a un presunto parentesco con el narcotraficante Gilberto García Mena, alias “El June”.

Esto, debido a un medio nacional que publicó este miércoles que el candidato era sobrino del criminal, detenido hace más de una década.

Samuel García acusó a sus adversarios del Partido Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI) de ser quienes están detrás de los señalamientos.

“Me intentan ligar con el narco. A lo que tienen que llegar el PRI y el PAN, es realmente una bajeza que quieran hacer esta guerra sucia a 30 días de la elección, meterse con lo más sagrado que es la familia”, manifestó por medio de un video en su cuenta de Facebook.

El candidato a Senador por el partido naranja afirmó que, contrario a lo que menciona el diario, su padre es un abogado fiscalista reconocido y no tienen ningún nexo familiar con “El June”.

En este sentido aseguró que no hay nada en su contra, por lo que no le temblará la mano en el pleno de la Cámara Alta hacer los señalamientos contra los legisladores del PRI y del PAN.

“PRI y PAN déjense venir, no hay más que me puedan sacar. Samuel García no tienen ni una sola cola y eso me permite que en su cara les haga los señalamientos en la Cámara Alta”, expresó.

Gilberto García Mena, alias “El June” fue sentenciado a 54 años de prisión en 2007 acusado de ser uno de los principales lugartenientes del Cártel del Golfo, que controlaba el trasiego de droga a la frontera con Estados Unidos.