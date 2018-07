Otro soldado caído, novia lo deja con todo y boletos para Sam Smith

REDACCIÓN 26/07/2018 04:09 p.m.

Hoy será el concierto de Sam Smith en la Arena Monterrey de Nuevo León, y lo que circula en redes es un soldado caído con ganas de ridiculizar a su ahora ex novia, pero su plan no tiene nada de perfecto, pues el que está en su momento de dignidad cero en la vida fue este viral regiomontano.

De acuerdo con El Deforma, este hombre iba a llevar a su novia al concierto de Sam Smith pero su relación terminó antes de poder cantar "I´m not the only one", lo peor es que a él ni le gusta el artista, por lo que decidió perder la dignidad que su dinero y se lanzó a revender los boletos. Aquí la evidencia de este penoso caso.

Los fans y otros que fueron obligados como lo haría este pobre hombre, lo vieron y así fue como se virilizó su caso en redes sociales.

Por si su desdicha no fuera suficiente, al parecer la fría mujer que abandonó a esta bondadosa alma que gastó sus posibles ahorros en un concierto que no disfrutaría, fue vista en el lugar del evento con un "amiguito", ese al que le gusta Sam Smith "de toda la vida".

Apiádense de este compa y cómprenle sus boletos, por lo menos abrácenlo para que no vuelva a hacer estas barbaridades. Así reaccionaron internautas.

