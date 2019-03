Salvator Mundi, la pintura más cara del mundo se encuentra perdida

REDACCIÓN 31/03/2019 06:11 p.m.

Recientemente el diario The New York Times reveló que la sucursal del Louvre en Emiratos Árabes Unidos no saben dónde se encuentra el cuadro Salvator Mundi, obra del famoso pintor del Renacimiento Leonardo da Vinci, que tendría que haber sido expuesta en ese museo, luego de haber sido comprada por más de 450 millones de dólares.

De acuerdo al diario ya mencionado la obra, que data de alrededor del año 1.500 es considerada uno de los mayores redescubrimientos artísticos de los últimos 100 años.

Cabe señalar que el Salvator Mundi estaba en poder del departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi, y estaba prevista su exposición para setiembre del año pasado en una actividad que fue cancelada sin explicación.

El informe de The New York Times desliza que el cuadro podría tenerlo el príncipe saudita Bader bin Abdalá bin Mohamed bin Farhan al Saud.

Notando que nunca estuvo claro cómo Abu Dhabi obtuvo la pintura de los saudíes en primer lugar -si fue un regalo, préstamo o una venta privada- hay quienes especulan que el príncipe Mohammed podría simplemente haber decidido quedarsela. La embajada saudí en Washington se excusó de brindar declaraciones, señaló el periódico estadounidense.









Recordemos que a fines de 2017 un comprador anónimo se adjudicó en subasta la obra, quedando como la única pieza de Da Vinci en manos privadas. Un mes después The New York Times reveló que el comprador fue el príncipe saudí.

Salvator Mundi, pintado por uno de los artistas más grandiosos y célebres de la historia, es una de las 20 pinturas sobrevivientes conocidas del maestro renacentista italiano.

Es un óleo sobre panel que muestra una figura de medio cuerpo de Cristo como el Salvador del Mundo, mirando al espectador, y vestido con túnicas holgadas de color azul y carmesí. La figura sostiene un orbe de cristal en su mano izquierda mientras levanta la derecha para bendecir.

El Louvre Abu Dhabi tiene 6.000 metros cuadrados entre galerías, exposiciones, centro de investigaciones, y hasta un Museo para Niños.

auc

