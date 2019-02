Trio de reinas, Salma Hayek, Yalitza Aparicio y Marina de Tavira se reunieron en Londres

REDACCIÓN 10/02/2019 12:03 p.m.

Esta mañana muy temprano disfrutamos de los Premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) y la presencia de los mexicanos no se hizo esperar.

Minutos antes de dar inició la actriz mexicana Salma Hayek compartió en su cuenta de Instagram una fotografía con dos de los rostros más conocidos en el cine actual: Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, protagonistas de la cinta "Roma" de Alfonso Cuarón.

Las actrices mexicanas se encontraron en Londres, como lo indicó Hayek en la publicación, aunque no dio más detalles del lugar donde se encontraban.

"Viva México", escribió Hayek para acompañar la imagen, en la que Yalitza fue la más sonriente.

De Tavira y Yalitza se encuentran en Londres para la entrega de los premios BAFTA, en la que Roma compite por siete premios, incluidos los de Mejor Película y Mejor Película Extranjera.

Alfonso Cuarón está nominado como Mejor Director y en la categoría de Mejor Guión y Mejor Fotografía; la cinta además podría llevarse los premios de Mejor Edición y Mejor Diseño de Producción.

El pasado enero, cuando se anunciaron las nominaciones al Oscar, Salma dedicó un mensaje muy especial a Yalitza, pues son las únicas dos mexicanas en ser consideradas en la categoría de Mejor Actriz.

Salma estuvo nominada hace más de una década por su trabajo en la cinta Frida, donde interpretó a la pintora Frida Kahlo, mientras que Yalitza es candidata este año por su papel de "Cleo", una empleada doméstica de una familia de la clase media mexicana de los años 70.

En su cuenta de Instagram, Salma compartió una fotografía de ella y de Yalitza y expresó:

"En el 2002 me convertí en la primera actriz mexicana en obtener una nominación al Oscar en la categoría de mejor actriz. Me emociona mucho saber que a partir de hoy no estoy sola. Felicidades Yalitza por tu merecida nominación, ojalá que esta vez tú sí te lo lleves".

Yalitza se ha convertido en toda una figura de la reciente temporada de premios en Hollywood, en la que ha convivido con figuras como Tom Hanks, Bradley Cooper y Lady Gaga. Con estos dos últimos se le vio charlando en el desayuno de nominados la semana pasada.

