La impactante confesión de Hayek en los Globos de Oro 2018

Durante su camino por la alfombra roja, Hayek fue acompañada por Ashley Judd y otras voceras del movimiento como Eva Longoria y Reese Witherspoon

REDACCIÓN 08/01/2018 10:31 a.m.

Ayer por la noche se llevó a cabo la 65 entrega de los Globos de Oro, donde el movimiento "Times Up", el cual pretende acabar con el acoso y abuso sexual hacia las mujeres en las empresas tomo la alfombra roja y celebridades acudieron vestidas de negro.

Salma Hayek acudió este domingo 7 de enero a los Golden Globes junto a su amiga Ashley Judd, quien convenció a la mexicana a contar su historia de abuso en contra del productor Harvey Weinstein.

Durante su camino por la alfombra roja, Hayek y Judd fueron acompañadas por otras voceras del movimiento como Eva Longoria y Reese Witherspoon, quienes también alzaron la voz en contra del acoso.

En entrevista para Televisa y el programa "El Gordo y la Flaca", Hayek confesó que su esposo, el empresario Francois-Henri Pinault, no sabía toda la historia de acoso que sufrió con el director Weinstein.

¿Cuál fue la respuesta de tu esposo al leer tu artículo?, le expusieron.

"De sorpresa porque no sabía todo. Pero apoyándome. Está orgullosísimo de mí, enfatizó Hayek, quien de acuerdo con su carta publicada en The New York Times, confesó que Weinstein la amenazó de muerte.

Asimismo contó que su amiga Ashley Judd le insistió mucho para que contara su historia desde que comenzaron a salir a la luz las acusaciones en contra de Weinstein, pero ella esperó hasta que era el momento indicado.

Y corriendo porque empezaba el show de los #goldenglobes, @salmahayek, acompañada de @AshleyJudd, dos de la vices más poderosas estos meses sobre el acoso sexual pic.twitter.com/TmsRnh8gt1 — Pablo Ximenez (@pximenez) 8 de enero de 2018

Unión entre los Mexicanos

Tras haber recibido su Globo de Oro como Mejor Director, Guillermo del Toro pasó a la historia como el tercer mexicano en obtener este reconocimiento y Hayek no perdió el momento para expresar su orgullo en su cuenta de Instagram.

La actriz compartió una foto con el director del momento con la leyenda:

Súper orgullosa de nuestro gran toro por su globo de oro, precisó la veracruzana.

Con información de El HuffPost.

